Carnaval: Prefeituras e produtores têm até quarta (17) para solicitar ligação provisória de energia

A- A+

Prefeituras e produtores de evento podem pedir até a próxima quarta-feira (17) ligações provisórias de energia elétrica para o Carnaval 2024, segundo a Neoenergia Pernambuco. Os solicitantes devem informar detalhes importantes como altura de trios elétricos e a demanda de carga necessária para as festas — desde que não sejam feitas obras nas rede elétrica.

A ligação provisória tem como objetivo abastecer itens das festas como iluminação cênica, barracas, tendas, palcos, avenidas pelas quais os trios elétricos passam e áreas de dispersão do público.

No caso das prefeituras, a Neoenergia já enviou cartas reforçando esse pedido desde o início de novembro do ano passado.

“Todas as ligações provisórias exigem atenção e só devem ser feitas por profissionais da Neoenergia Pernambuco. Além disso, elas dependem de uma avaliação técnica minuciosa e isso requer que os prazos estabelecidos pelos órgãos de controle sejam seguidos à risca”, destaca Rômulo Barbosa, supervisor do Departamento de Grandes Clientes da Neoenergia Pernambuco.

A Neoenergia destaca ainda que o fornecimento provisório de energia elétrica atende eventos e festividades de duração inferior a 30 dias.

Para atendimento da ligação provisória, é preciso realizar a solicitação através de um formulário, que deverá ser preenchido com antecedência mínima de três dias úteis, sendo o atendimento condicionado à disponibilidade de energia e potência. Não é permitido um período de ligação provisória superior a 30 dias.

O envio das informações e o pedido de ligação provisória pode ser feito diretamente no Portal de Clientes Corporativos da Neoenergia Pernambuco ou pelo WhatsApp (81 3217-6990).

Como solicitar

1) Preencha os dados solicitados no formulário;



2) Anexe os documentos necessários:

Se a ligação provisória se destinar à palanques e shows, será necessário o envio da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de execução quitada e assinada pelo profissional e contratante, com descrição da atividade técnica correspondente.



3) Leia e confirme o termo de aceite;

Portal Clientes Corporativos - Ligação Provisória (neoenergiapernambuco.com.br)

Após o envio da solicitação, será gerado um número de protocolo.

A resposta desta solicitação será enviada para o e-mail cadastrado em seu usuário.

Fique Atento

• São de responsabilidade do consumidor as despesas com a instalação e retirada de rede e ramais de caráter provisório, os custos dos serviços de ligação e de desligamento, bem como os reforços e melhoramentos necessários na rede elétrica;

• O cliente é responsável pela instalação e manutenção do padrão de entrada de energia elétrica;

• O fornecimento de energia elétrica é em baixa tensão, quando a unidade consumidora tiver carga instalada igual ou inferior a 75kW;

• A carga instalada informada deverá corresponder à carga real instalada na unidade consumidora;

• Cargas especiais devem ser declaradas, tais como: fornos elétricos a arco, fornos elétricos de indução com compensação através de capacitores, motores com potência igual ou superior a 30 CV (síncronos e assíncronos), soldas elétricas, entre outras cargas.

Veja também

RIO DE JANEIRO Sem atendimento, vítimas da chuva de Nova Iguaçu procuram ajuda da prefeitura