POLÍCIA PM prende mais de 30 pessoas durante as prévias de Carnaval em Olinda Em uma das ações, policiais evitaram brigas de "galeras" que haviam marcado para brigar nas ladeiras do Sítio Histórico

Mais de 30 pessoas foram presas pela Polícia Militar de Pernambuco, nesse domingo (16), durante as prévias de Carnaval em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Na primeira ação, a Companhia Independente de Apoio ao Turista (CIATur) impediu conflito de "galeras" e prendeu 23 pessoas. Segundo a corporação, foi levantado que os grupos haviam marcado de se enfrentar nas ladeiras do Sítio Histórico de Olinda.

Um dos grupos, acrescenta a corporação, saía da avenida Perimetral e promovia distúrbios na cidade.

"Foi feito o deslocamento até o local e, com apoio de equipe do 1º BPM, foi possível prender 23 suspeitos, que foram conduzidos para a Delegacia do Varadouro", segundo a polícia.

Na outra ação, foliões denunciaram que outro grupo estava na altura da rua Prudente de Moraes, no bairro do Carmo, promovendo desordem e assustando os que foram ao local para aproveitar as prévias carnavalescas.

"De imediato as equipes se deslocaram até o local e conseguiram identificar oito baderneiros, que igualmente foram detidos e apresentados na Delegacia de Plantão", completou a PM.

As duas ações totalizaram, portanto, 31 presos. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco para saber o que aconteceu com os presos e aguarda retorno.

