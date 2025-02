A- A+

Prévias carnavalescas Carnaval 2025: penúltima semana de prévias do Recife inicia a partir desta terça (18) Programação terá o debute do Bloco Maluco Beleza, o Baile Municipal e mais de 20 atrações

Após um fim de semana recheado de prévias de Carnaval no Recife, a capital pernambucana já está pronta para a próxima.

Bloco Maluco Beleza, Baile Municipal e mais 20 atrações prometem animar os foliões na penúltima semana de prévias do Recife antes do início do Carnaval.

E a agitação já começa a partir desta terça-feira (18) com os ensaios do Tumaraca, no Córrego do Jenipapo. No mesmo dia, às 18h, Terça Negra é a atração do Pátio de São Pedro.

Na quarta-feira (19), a agenda inclui o Concurso de Fantasia no Clube Português, às 20h, e a apresentação Cena Peixinhos no Cais da Alfândega, às 18h.

Na quinta (20), o Leão da Campina realiza ensaio na Rua Empédocles Ricardo, no Ibura, às 17h. No mesmo horário, o Cais da Alfândega recebe o Festival Hip Hop. Às 18h, o Pátio de São Pedro sedia a apresentação Oya Alexé (Quinta Nagô)".

Na sexta (21), a programação começa às 17h com a concentração do cortejo na Rua Nova, seguindo pela Dantas Barreto até o Pátio de São Pedro. No mesmo horário, ocorre o ensaio coletivo de nações de maracatu no Tumaraca. Às 16h, o Cais da Alfândega recebe o Festival Pré-Amp. Às 17h, a concentração do Cortejo da Cultura Popular será na Rua da Moeda e seguirá até a Praça do Arsenal.

No sábado (22), o Concurso Rei e Rainha da Pessoa com Deficiência será realizado na Arena Sem Barreiras, em Boa Viagem, às 9h. No Cais da Alfândega, terá Pré-Amp, às 16h. No Classic Hall, ocorre o Baile Municipal às 19h. O Pátio de São Pedro recebe novamente o "Acerto de Marcha" às 17h, enquanto a partir das 16h ocorrem apresentações da cultura popular na Rua da Moeda.

No domingo (23), as atrações incluem o Palco Frei Caneca, na Praça do Arsenal, às 17h; o Festival Pré No Reggae, no Cais da Alfândega, no mesmo horário; e a primeira parte do "Encontro de Axofé" no Pátio de São Pedro, a partir das 16h.

Ainda no domingo, às 15h, o Bloco Maluco Beleza desfila na Rua da Aurora. O evento contará com as participações de Elba Ramalho - homenageada deste ano pela prefeitura do Recife - e dos jovens talentos Martins, Juba e Madu. A Nação do Maracatu Encanto do Pina, a troça carnavalesca Abanadores do Arruda e os caboclinhos da Tribo Indígena Carijós completam o cortejo. Também às 15h, e às 18h, ocorre a concentração do Cortejo da Cultura Popular, na Rua da Moeda.

Programação

Terça-feira (18/02)

17h: Tumaraca, Córrego do Jenipapo

18h: Terça Negra, Pátio de São Pedro



Quarta-feira (19/02)

18h: Cena Peixinhos, Cais da Alfândega

20h: Concurso de Fantasia, Clube Português



Quinta-feira (20/02)

17h: Ensaio Leão da Campina, Rua Empédocles Ricardo (Ibura)

17h: Festival Hip Hop, Cais da Alfândega

18h: Oya Alexé (Quinta Nagô), Pátio de São Pedro



Sexta-feira (21/02)

16h: Festival Pré-Amp, Cais da Alfândega

17h: Concentração do Cortejo, Rua Nova

17h: Tumaraca, Rua da Moeda

17h: Concentração do Cortejo da Cultura Popular, Rua da Moeda

Sábado (22/02)

9h: Concurso Rei e Rainha da Pessoa com Deficiência, Arena Sem Barreiras (Boa Viagem)

16h: Pré-Amp, Cais da Alfândega

16h: Apresentações da Cultura Popular, Rua da Moeda

17h: Acerto de Marcha, Pátio de São Pedro

18h: Apresentações da Cultura Popular, Rua da Moeda

19h: Baile Municipal, Classic Hall



Domingo (23/02)

15h: Bloco Maluco Beleza, Rua da Aurora (com Elba Ramalho, Martins, Juba, Madu, Nação do Maracatu Encanto do Pina, Abanadores do Arruda e Tribo Indígena Carijós)

16h: Encontro de Afoxé (1ª parte), Pátio de São Pedro

17h: Palco Frei Caneca, Praça do Arsenal

17h: Festival Pré No Reggae, Cais da Alfândega

15h/18h: Concentração do Cortejo da Cultura Popular, Rua da Moeda



Veja também