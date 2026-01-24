A- A+

Participação infantil Carnaval 2026: protagonismo das crianças ganha espaço na folia A nova geração de foliões tem destaque no Carnaval de Olinda e Recife, com participação ativa e blocos próprios

Seja como foliões ou participando de forma ativa da festa, as crianças têm espaço garantido no Carnaval de Olinda e Recife. A presença dos pequenos é estimulada, desde cedo, pelas famílias e fomentadores da folia para que os elementos carnavalescos sejam perpetuados na cultura local.

A atuação direta das crianças no Carnaval acontece no Ateliê Boitatá, que fica no bairro de Casa Amarela. O espaço decidiu sair com um bloco infantil neste ano pela primeira vez.

Mais do que promover um espaço seguro para as crianças se divertirem, o Bloco Cobrinha de Fogo reforça o protagonismo infantil na celebração.

Dezesseis crianças vão conduzir a orquestra no dia 31 de janeiro, às 9h30, com concentração na sede do Ateliê Boitatá. Os integrantes do projeto Reluz, sob o comando de Felipe Reznik, vão ajudar os pequenos foliões no aspecto musical.

Crianças do Ateliê Boitatá ensaiando para a saída com o Bloco Cobrinha de Fogo, em Casa Amarela. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Idealizadora do Ateliê Boitatá, Camila Falcão detalha que a ideia do bloco veio com a oficina de férias que promove o ensino de artes visuais, dança e música do Carnaval.

De acordo com Camila, o ponto central da ideia é transmitir a cultura às crianças.

"Eles estão conhecendo o hino do Galo da Madrugada, hino do Cariri, Lia de Itamaracá e Chico Science. Tudo isso faz parte do nosso imaginário coletivo pernambucano. É nossa obrigação essa salvaguarda de fazer com que as novas gerações conheçam o frevo, o Carnaval e entendam que brincar é coisa muito séria", afirmou.

Uma das integrantes da orquestra infantil do Bloco Cobrinha de Fogo, Eva Melo, de 11 anos, confessou que curte o Carnaval e tinha o sonho de fazer parte da festa.

"Sempre foi meu sonho participar de um bloco. Eu tenho muita expectativa, a gente está treinando muito. Estamos super bem em todas as músicas", disse a menina que teve a experiência de confeccionar o próprio surdo.

Frevo na essência

Ao falar da perpetuação da cultura pernambucana no Carnaval, é preciso abordar o frevo como elemento fundamental.

Mantido pela Prefeitura do Recife, a Escola de Frevo do Recife tem uma média de 600 alunos, a partir dos seis anos de idade, e cumpre essa função.

Junior Viegas participa da escola desde 2001. Foram dez anos enquanto aluno e mais 15 como professor. Ele destaca que o frevo surge no meio das ruas da capital pernambucana, sem distinção de gênero, cor, corpo ou idade e que cabe às famílias incentivar a presença das crianças no Carnaval.

"O maior desafio e objetivo é fazer com que essas crianças se apaixonem pelo frevo e possam multiplicar essa arte sendo possíveis passistas. A gente trabalha os 365 dias do ano com o grande objetivo de difundir cada vez mais essa arte. A missão dos papais, das mamães, das vovós e das titias é levar para o Carnaval e incentivar a participação", disse o professor.

Bella Vitória, de 8 anos, é uma das alunas do projeto. A menina relata que as aulas combinam dança com brincadeira. "Para mim, o frevo significa uma cultura, uma dança e várias outras coisas. Eu gosto do momento de brincadeira”.

Junior Viegas e alguns alunos da Escola de Frevo do Recife. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Crianças no samba

A inclusão das crianças na construção da festa no Carnaval não é uma novidade. O Patusquinho foi fundado em 1990 como o bloco mirim do Patusco.

Após dez anos com uma bateria composta por adultos, as crianças passaram a tomar conta da celebração.

Atualmente, cerca de 60 jovens, entre 5 e 17 anos, conduzem a harmonia, bateria e porta-estandarte do Patusquinho durante o Sábado de Zé Pereira, que neste ano cai no dia 14 de fevereiro, sempre às 9h59, no Amparo.

Crianças e adolescentes da bateria do Patusquinho, que agita o Carnaval de Olinda desde 1990. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

O diretor de bateria do Patusco, Rafael Pinheiro, valoriza a ideia de uma celebração com o protagonismo dos jovens.

"O interessante do Patusquinho é que ele é feito de criança para crianças. Isso eu acho bem bacana. Acredito que se torna um diferencial", pontuou.

De acordo com o organizador do Patusquinho, seria benéfico para o Carnaval se essa ideia fosse adotada por outros blocos e agremiações.

"[As crianças] vão aprendendo desde pequenas qual é a tradição do Carnaval, seja no samba, no frevo ou no maracatu, para não deixar essa tradição morrer. Até porque as crianças merecem ter o que fazer durante o Carnaval, que é para todos".

Mateus Pinheiro, filho de Rafael, é mais um da família que vem mantendo o legado no Patusquinho. Aos 10 anos, ele já toca surdo de terceira e está com as expectativas positivas para o Carnaval deste ano.

"Eu espero que o Carnaval desse ano seja bom e muito legal. O Carnaval de Olinda significa para mim uma brincadeira de blocos, inclusão de pessoas para tocar e fazer a alegria das outras".

Agremiações tradicionais

As agremiações históricas do Carnaval de Olinda também oferecem uma programação voltada para a diversão e integração das crianças na cultura.

Fundado em 1952, o Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda teve a primeira versão do cortejo mirim no ano passado e, devido ao sucesso da participação das famílias, segue com o projeto.

O Elefantinho de Olinda sai apenas no período de prévias, com o cortejo deste ano sendo neste sábado (24). A concentração começa às 8h30 e a saída, às 9h30, na Praça do Carmo.

A folia é conduzida pela Orquestra Jovem Henrique Dias, formada majoritariamente por crianças e adolescentes, em um evento que reúne oficina de frevo, brinquedos e distribuição de alimentos para as crianças.

Segundo o diretor da agremiação, Célio Gouveia, o Elefantinho de Olinda cumpre o papel de manter a história do clube.

"Desde pequeno você vai ensinando as crianças e fazendo com que elas tomem gosto pelo frevo para perpetuar a cultura pernambucana", comentou o diretor.

Já o Eu Acho É Pouco tem a versão mirim animando o Carnaval olindense desde 1982, cinco anos após a fundação do bloco.

Com a tradição de 44 anos, o cortejo com as crianças e suas famílias ocorre sempre às segundas de Carnaval. Neste ano, o desfile ocorrerá no dia 16 de fevereiro, às 9h, na Praça Laura Nigro.

Cortejo do Eu Acho é Pouquinho em 2023. Foto: Aurélio Velho/Eu Acho é Pouco.

Integrante do Eu Acho é Pouco, Luciana Veras sai no desfile da versão mirim com a filha Olívia desde que ela tinha 1 ano de idade. Ela analisa que o desafio para sair com o Eu Acho é Pouquinho é abraçado com muita alegria pelos organizadores do bloco.

"Eu acho que é importante a gente pensar num Carnaval que seja plural, diverso, democrático e aberto para todos os públicos, inclusive o infantil. Então, o Eu Acho é Pouquinho sempre vai desfilar nas segundas de Carnaval tentando trazer o espírito crítico e livre, a democracia, a reverência também dos desfiles para o cortejo voltado para a pirralhada", reforçou Luciana.



