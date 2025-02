Carnaval 2025: confira o que abre e fecha em Jaboatão dos Guararapes no período carnavalesco

A- A+

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes divulgou o funcionamento dos serviços públicos no período de Carnaval. Os dias 3, 4, 5 e 7 de março serão pontos facultativos. Já o dia 6 de março é feriado estadual da Data Magna.

Nestas datas, não irão funcionar os serviços administrativos no Palácio da Batalha, em Prazeres, e no Complexo Administrativo, em Jardim Jordão. Outros serviços oferecidos pela gestão municipal também serão alterados em função do período carnavalesco. Confira:

Educação

Sexta-feira (28) não haverá aula nas escolas da rede municipal, apenas expediente administrativo. No período de 3 a 7 de março não haverá aula na rede municipal, sendo retomadas no dia 10 de março.

Saúde

O Centro de Parto Normal Rita Barradas, em Sucupira, e a UPA Municipal Sotave, em Prazeres, estarão funcionando 24 horas. As demais unidades de saúde municipais estarão fechadas. O SAMU mantém funcionamento normal, por meio do telefone 192.

Mercados e feiras

As feiras livres e os mercados públicos das Mangueiras, Cavaleiro e Jaboatão Centro irão funcionar no Carnaval, seguindo os seguintes horários:



Sábado (1º) - 6h às 18h

Domingo (2) - 6h às 12h

Segunda-feira (3) - 6h às 18h

Terça-feira (4) - 6h às 12h

Quarta-feira (5) - 6h às 18h

Quinta-feira (6) - 6h às 12h

Sexta-feira (7) - 6h às 18h

Sábado (8) - 6h às 18h

Domingo (9) - 6h às 12h

Procon

As equipes do Procon realizarão fiscalizações no município, durante o Carnaval, no período de 1º a 5 de março. O canal de denúncias estará disponível pelo WhatsApp 81 97323-7953.

Defesa Civil

O trabalho da Defesa Civil do município nos feriados e finais de semana é realizado por equipes de plantão 24h em bases avançadas (Monte Verde, Muribeca e Curado II) e também através dos serviços de atendimento na Sala Integrada de Emergência (SIE). Os registros de ocorrências poderão ser feitos pelo telefone 0800-281-2099 e o WhatsApp 81 99195-6655.

Espaço Vida Marinha

Estará aberto para visitação no sábado (1º) e no domingo (2), das 9h às 16h. O acesso é gratuito. O equipamento estará fechado nos dias 3, 4, 5 e 6 de março.





