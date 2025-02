Carnaval do Recife 2025: Aurora dos Carnavais chega à 26ª edição, neste final de semana

A- A+

Como já é tradição no Carnaval do Recife, o Aurora dos Carnavais, que celebra o lirismo, ritmo e história dos blocos das orquetras de pau e corda, será celebrado neste final de semana.

Esta é a 26ª edição do Encontro de Blocos de Pau e Cordas – Aurora dos Carnavais,. O evento é composto por 25 blocos. No sábado (15) e no dmoningo (16), a concentração começa a partir das 15h30, próximo ao Monumento Tortura Nunca Mais, na rua da Aurora, Boa Vista, Centro da Cidade.

Neste ano, a homenageada é a historiadora e pesquisadora da cultura popular Carmem Lélis, referência em frevo.

O Cortejo dos Flabelos vai contar com a Orquestra A Brasileira. Já a Orquestra e o Coral Aurora dos Carnavais estarão no palco na Aurora.

A edição de 2025 do Aurora dos Carnavais também contará com as participações especiais do cantor Ed Carlos, da produtora cultural e cantora Naara Santos, e de Fátima de Castro e Walmir Chagas, que cantarão em dueto, no sábado.

Já no domingo, será a vez do Coral Edgar Moraes apresentar os clássicos.

Aurora dos Carnavais | Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco

Programação

No sábado (15), acontece o Som de Serenata (Batismo), com apresentações de Flor do Tamarindo, Lira do Carpina, Folguedos de Surubim, Flabelo Encantado, Compositores e Foliões, Eu Quero Mais, Flabelo do Amor, Saudade, Confete e Serpentina, Batutas de São José, Sempre Feliz e Damas e Valetes.

As participações especiais ficam por conta de Ed Carlos, Naara Santos, Fátima de Castro e Walmir Chagas.

No domingo (16), a programação segue com as apresentações de Verde Linho, Flor do Eucalipto, Magia Lírica, Das Flores, Flores do Capibaribe, Ilusões, Boêmios da Boa Vista, Com Você no Coração, Seresteiros de Salgadinho, Flores do Paulista, Utopia e Paixão, Amantes das Flores e Cordas e Retalhos. O Coral Edgar Moraes faz uma participação especial.

Carnaval do Recife

O Carnaval do Recife 2025 vai ter, ao todo, seis dias de folia, de 27 de fevereiro (quinta-feira) a 4 de março (terça), além do dia 5, quando acontece a Quarta-feira de Cinzas. Dentre as mais de 70 atrações já confirmadas, estão nomes como Ney Matogrosso, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Gloria Groove, Ferrugem, Xamã e Criolo.

Conhecidos da música local também estão entre as atrações, a exemplo de Alceu Valença, Raphaela Santos, Lia de Itamaracá, Nena Queiroga, dentre outros.

Carnaval do Recife 2025 terá Pabllo Vittar, Xamã, Glória Groove, Ferrugem e Ney Matogrosso entre várias atrações | Foto: Arquivo/Divulgação

