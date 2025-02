A- A+

prévias Carnaval do Recife 2025: Encontro de Baques anima Pátio de São Pedro, no Centro, neste sábado (15) Encontro reúne caboclinhos e povos indígenas em uma das manifestações de cultura popular mais marcantes da Capital

O Encontro de Baques, uma das manifestações de cultura popular mais marcantes do Recife, toma conta do calendário de prévias de Carnaval de 2025. Neste sábado (15), a partir das 17h, caboclinhos e povos indígenas fazem a festa no Pátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, Centro da Cidade.

Ao som das preacas, que marcam o ritmo dos brincantes, crianças e adultos desfilarão exibindo suas fantasias ricamente adornadas com penas, em uma celebração da cultura afro-indígena.

"Cada grupo terá 15 minutos de apresentação, trazendo ao público a força dos seus baques em um encontro que honra e mantém vivo o sagrado festivo dos povos originários", completou a prefeitura, em comunicado oficial.



A prévia reunirá 20 grupos da Região Metropolitana, entre eles a Tribo Indígena Tapirapé, reconhecida como Patrimônio Vivo do Recife. Fundada em 1957 no bairro de Afogados, Zona Oeste, por João, Arlindo e Jair, a Tapirapé tem raízes na descendência da Tribo Tabajara.

O grupo também se destaca como uma das mais representativas expressões do folguedo dos Caboclinhos e Tribos Indígenas na cidade.

Confira as agremiações confirmadas para o Encontro de Baques de Caboclinhos e Índios 2025: Tribo Uirapuru, Caboclinho Taperaguazes, Índios Tabajaras, Tribo de Índio Tupinambá, Tribo Tribogé, Clube Indígena Canindé, Tribo Indígena Tapirapé, Tribo Caboclinho Uruba, Caboclinho Índio Tupi Guarani, Caboclinhos Os Carijós de Goyanna, Caboclinhos Potiguares, Caboclinho Kapinawá, Tribo Guaianas, Tribo Indígena Paranaguases, A Tribo Taquaraci, Caboclinhos 7 Flexas, Tribo de Índio Tupiniquins, O Caboclinho Tupynamba, Clube Carnavalesco Tribo Indígena Tupã e Tribo Arapahos.

Encontro de Baques anima Pátio de São Pedro, no Centro, neste sábado (15), nas prévias do Carnaval do Recife | Foto: Marcos Pastich/PCR

Carnaval do Recife

O Carnaval do Recife 2025 vai ter, ao todo, seis dias de folia, de 27 de fevereiro (quinta-feira) a 4 de março (terça), além do dia 5, quando acontece a Quarta-feira de Cinzas. Dentre as mais de 70 atrações já confirmadas, estão nomes como Ney Matogrosso, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Gloria Groove, Ferrugem, Xamã e Criolo.

Conhecidos da música local também estão entre as atrações, a exemplo de Alceu Valença, Raphaela Santos, Lia de Itamaracá, Nena Queiroga, dentre outros.

Carnaval do Recife 2025 terá Pabllo Vittar, Xamã, Glória Groove, Ferrugem e Ney Matogrosso entre várias atrações | Foto: Arquivo/Divulgação

