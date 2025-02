A- A+

prévias Carnaval do Recife 2025: Ensaios do Tumaraca prometem animar final de semana de prévias Os tambores do maracatu começam a ressoar já a partir desta sexta-feira (14), na rua da Moeda, no Bairro do Recife, Centro da cidade

Já nas prévias do Carnaval do Recife de 2025, os Ensaios do Tumaraca prometem animar o final de semana de prévias dos foliões da Capital pernambucana.

Os tambores do maracatu começam a ressoar já a partir desta sexta-feira (14), na rua da Moeda, no Bairro do Recife, Centro da Cidade. No local, estarão presentes os grupos Estrela Brilhante de Igarassu, Raízes de África, Encanto do Pina, Encanto da Alegria e Aurora Africana.

A programação segue no sábado (15), às 17h, quando o maracatu Estrela Dalva dá continuidade à preparação com ensaio na rua Pinheiro, 02, Joana Bezerra, em frente ao Compaz Dom Hélder Câmara, também no Centro. Já no domingo (16), às 17h, a Nação Porto Rico realiza seu ensaio na rua Eurico Vitrúvio, 484, Pina, na Zona Sul, aquecendo os tambores para a grande apresentação.

Neste ano, o espetáculo Tumaraca vai acontecer no dia 27 de fevereiro. Com o tema “Maracatu Futuro Ancestral”, a apresentação reunirá 13 nações de maracatu, sob a direção artística de Lucas dos Prazeres e direção criativa de Deyse Leitão, Rubinho Petty e Fábio Sotero.

Estarão no Tumaraca os maracatus Cambinda Estrela, Encanto do Dendê, Porto Rico, Raízes de África, Encanto do Pina, Encanto da Alegria, Aurora Africana, Estrela Dalva, Nação Tupinambá, Xangô Alafin, Leão da Campina, Estrela Brilhante do Recife e Estrela Brilhante de Igarassu.

Ensaios do Tumaraca prometem animar final de semana de prévias de Carnaval do Recife | Foto: Marcos Pastich/PCR

Carnaval do Recife

O Carnaval do Recife 2025 vai ter, ao todo, seis dias de folia, de 27 de fevereiro (quinta-feira) a 4 de março (terça), além do dia 5, quando acontece a Quarta-feira de Cinzas. Dentre as mais de 70 atrações já confirmadas, estão nomes como Ney Matogrosso, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Gloria Groove, Ferrugem, Xamã e Criolo.

Conhecidos da música local também estão entre as atrações, a exemplo de Alceu Valença, Raphaela Santos, Lia de Itamaracá, Nena Queiroga, dentre outros.

Carnaval do Recife 2025 terá Pabllo Vittar, Xamã, Glória Groove, Ferrugem e Ney Matogrosso entre várias atrações | Foto: Arquivo/Divulgação

