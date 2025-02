A- A+

folia Carnaval do Recife 2025: confira a programação do Polo Novo Cais, que conta com atrações diversas Às margens do Rio Capibaribe, Polo Novo Cais recebe os foliões de sexta (28) até a terça-feira de Carnaval (4)

Não é novidade para ninguém que Recife já está preparada para receber os seis dias de Carnaval 2025 por todos os cantos da cidade. A festa vai também, claro, para os polos descentralizados, como o Novo Cais, próximo à Ponte Maurício de Nassau, nas imediações do Armazém do Campo, que traz atrações da cultura popular e da nova cena musical da região.

Às margens do Rio Capibaribe, o Polo Novo Cais recebe os foliões desta sexta (28) até a terça-feira de Carnaval (4), com uma mistura de sons. A programação começa sempre a partir das 18h, enquanto o horário marcado para a última atração subir ao palco é às 23h50.

No intervalo de cada show, o agito continua com DJ May no comando do som eletrônico. Cada um dos dias de festa no Polo Novo Cais contará com seis atrações . Neste ano, passam por lá nomes como Bonsucesso Samba Clube, Orquestra de Bolso, Jader, Rabecado, Orquestra Backstage, Família Salustiano e Família Rabecada, Isabela Moraes, Dunas do Barato, entre outros nomes.

Carnaval do Recife

O Carnaval do Recife 2025 vai ter, ao todo, seis dias de folia, desta quinta-feira (27) a 4 de março, além do dia 5, quando acontece a Quarta-feira de Cinzas. Dentre as mais de 70 atrações já confirmadas, estão nomes como Ney Matogrosso, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Gloria Groove, Ferrugem, Xamã e Criolo.

Conhecidos da música local também estão entre as atrações, a exemplo de Alceu Valença, Raphaela Santos, Lia de Itamaracá, Nena Queiroga, dentre outros.

Carnaval do Recife 2025 terá Pabllo Vittar, Xamã, Glória Groove, Ferrugem e Ney Matogrosso entre várias atrações | Foto: Arquivo/Divulgação

Confira, abaixo, a programação completa do polo Novo Cais.

Sexta (28/02)

18h00 - Mestre Anderson Miguel (Ciranda Raiz da Mata Norte)

19h10 - Jambrê

20h20 - Valdir Afonjar

21h30 - Carranza

22h40 - Bonsucesso Samba Clube

23h50 - Orquestra de Bolso

Intervalos: DJ May

Sábado (1°/03)

18h00 - Marcelo Cavalcante

19h10 - Geraldo Maia (01/03/2025)

20h20 - Rabecado

21h30 - Fsnipes

22h40 - Juba Valença

23h50 - Orquestra Backstage

Intervalos: DJ May

Domingo (2/03)

18h00 - Família Salustiano e a Rabeca Encantada

19h10 - Pacua e Via Sat (02/03/2025)

20h20 - Ciel Santos

21h30 - Caetana

22h40 - Isabela Moraes

23h50 - Jader

Intervalos: DJ May

Segunda (3/03)

18h00h - Poli

19h10h - Tibério Azul (03/03/2025)

20h00h - Banda Plugins

21h30h - Lucinha Guerra

22h40h - Bule

23h50h - Vinícius Barros

Intervalos: DJ May

Terça (4/03)

18:00h - Alex Mono e um Frevo Impossível (Part. esp. Publius Lentulus e Juvenil Silva)

19:10h - Kelly Rosa

20:20h - Mazulí

21:30h - Carlos Filho

22:40h - Pandeirada - Miguel Marinho

23:50h - Dunas do Barato

Intervalos: DJ May

Veja também