A- A+

Prévia Carnaval do Recife 2026: veja programação de prévias desta semana A programação inclui o aniversário de 60 anos do Baile Municipal, o Bloco Bicho Maluco Beleza com Alceu Valença e mais

A semana de programação de prévias do Carnaval do Recife começa nesta terça-feira (3) e segue até o domingo (8).

O destaque da semana para os recifenses e visitantes é o aniversário de 60 anos do Baile Municipal, festividade momesca mais longeva e tradicional da cidade, no Classic Hall, neste sábado (7).

A festa terá participação de Lenine, Carlinhos Brown, Elba Ramalho, Orquestra Popular da Bomba do Hemetério (OPBH), Otto e Larissa Lisboa.

Uma opção gratuita é o Bloco Bicho Maluco Beleza que será realizado pela segunda vez no Carnaval recifense.

O cantor e compositor Alceu Valença vai conduzir a festa na Rua da Aurora, área central do Recife, neste domingo (8), a partir das 16h.

Na edição deste ano estão confirmadas as participações de Lenine, Almério, Larissa Lisboa e Juba Valença, além de cortejos de frevo, maracatu e caboclinhos.

Confira a programação completa desta semana:

Terça-feira (3)

Terça Negra Especial de Carnaval, Pátio de São Pedro (19h)

DJ Hall/ Maracatu Nação Encanto da Alegria/ Preto Jamah/ Afoxé Omô Nilê Ogunjá/ Manga Rosa + Dirceu Melo + Catarina Rosa

Ensaios Tumaraca: Estrela Brilhante do Recife, Alto José do Pinho (18h)

Quarta-feira (4)

Festival Cena Peixinhos, Cais do Alfândega (18h)

Pavilhão 9 (SP)/ Devotos (PE)/ Carranza (PE)/ Rapha Costa (PE)/ Coco das Mulheres (PE)/ Clube da Lama (PE)/ e DJ Big (PE)

Ensaios Tumaraca: Nação Cambinda Estrela, Campina do Barreto

Concurso de Fantasias Carnavalescas, Clube Português do Recife (20h)

Quinta-feira (5)

Ensaio Tumaraca: Nação Porto Rico, Pina (18h)

Festival Hip Hop, Cais da Alfândega (18h)

Sexta-feira (6)

Circuito Leda Alves de Cultura Popular, Bairro do Recife (17h)

Ensaio Coletivo de Nações de Maracatu, Pátio de São Pedro (18h)



Acertos de Marcha, Praça do Arsenal (19h)

Encontro de Blocos Afro, Praça do Arsenal

Festival PREAMP , Cais da Alfândega (16h)

Sábado (7)

Festival PREAMP , Cais da Alfândega (16h)

Cortejo Leda Alves de Cultura Popular, Cais da Alfândega (16h)

Acerto de Marcha, Praça do Arsenal (17h)

60° Baile Municipal do Recife, Classic Hall (20h)

*Ingressos a partir de R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa para quatro pessoas) e já estão à venda no Classic Hall e nos sites www.bilheteriadigital.com, que possui pontos físicos no Shopping Recife (quiosque), nas lojas Esposende do RioMar e do Tacaruna, Mix Mateus Boa Viagem, além do site www.recifeingressos.com, com pontos de venda no Shopping RioMar (loja no piso L1, em frente ao quiosque da Lupo, e quiosque no piso L1, em frente à Crocs).

Domingo (8)

Encontro de Afoxés, Pátio de São Pedro (16h)

Circuito Leda Alves de Cultura Popular, Cais da Alfândega (16h)

Bloco Bicho Maluco Beleza (16h)

*Com Alceu Valença e convidados

Palco Frei Caneca, Praça do Arsenal (17h)

Festival Pré no Reggae, Cais da Alfândega (17h)

Veja também