A- A+

Serviços Carnaval: Recife lança teleatendimento em saúde para ampliar orientações, acolhimentos e triagens Ferramenta estará disponível a partir desta quinta-feira (12) e funcionará 24 horas por dia

O Carnaval do Recife 2026 contará com a Central de Teleatendimento em Saúde, serviço que amplia o acesso à informação, acolhimento para mulher em situação de violência, triagens iniciais e fluxos de encaminhamento para a rede de atenção à saúde da capital pernambucana.



A ferramenta, lançada somente para os festejos de Momo, estará disponível a partir desta quinta-feira (12) e funcionará 24 horas por dia, por meio do Conecta Zap (81-99117-1407), o número de WhatsApp oficial da gestão municipal.

"O Conecta Zap é um canal já conhecido pela população como meio institucional de comunicação em saúde, assegurando confiabilidade, capilaridade e facilidade de acesso", destalhou a prefeitura.

Para utilizar o novo serviço, basta enviar uma mensagem para o Conecta Zap e, em seguida, digitar a opção 0 (zero) do menu. Segundo a gestão, o atendimento funcionará de forma automatizada e ininterrupta, com o atendimento da assistente virtual SUSi.

A ferramenta dará orientações, disponibilizando informações padronizadas e direcionamento aos usuários conforme o tipo da solicitação. No horário das 7h às 19h, o usuário poderá ser encaminhado para um atendimento síncrono, realizado remotamente por médicos e enfermeiros do Núcleo Municipal de Telessaúde.



Os profissionais atuarão no acolhimento qualificado, avaliação das situações de risco, esclarecimento de dúvidas e encaminhamento dos usuários para os pontos de atenção adequados da rede de saúde, conforme protocolos estabelecidos para cada situação.



Também farão teleorientações com foco na redução de riscos e orientação do fluxo assistencial para HIV e ISTs, encaminhamento para Profilaxia Pós-Exposição (PEP); preservativos e estratégias de prevenção combinada; contracepção de emergência; atendimento para mulher em situação de violência; intoxicação por metanol e outras substâncias; vacinação; síndrome gripal, dengue e outras arboviroses.

"A Central de Teleatendimento em Saúde atuará como uma porta de entrada qualificada, capaz de apoiar a Vigilância em Saúde na identificação precoce de situações prioritárias e na redução da sobrecarga de atendimento nos Serviços de Pronto Atendimento em situações sensíveis ao teleatendimento", destacou o Gerente Geral de Saúde Digital, Gustavo Godoy.

Segundo a Prefeitura do Recife, todos os atendimentos realizados serão registrados no prontuário eletrônico do cidadão (PEC e-SUS).

Veja também