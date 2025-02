A- A+

Educação Carnaval: Recife lança edição 2025 do seu manual educativo para conscientizar sobre assédio O "Manual de Como Não Ser um Babaca no Carnaval" também orienta sobre denúncias e acolhimento às vítimas

Apesar de ser algo amplamente desestimulado, o assédio ainda é um problema enfrentado corriqueiramente por mulheres. No Carnaval, a situação pode ficar ainda mais intensa.

Pensando em coibir casos de assédio por meio de uma ação educativa, a Prefeitura do Recife lançou o 8° "Manual de Como Não Ser um Babaca no Carnaval".

Para 2025, as protagonistas do material são as cantoras Joyce Alane, Thayzinha e a humorista e influencer Carol Maloca.

A campanha educativa visa a prevenir e enfrentar casos de assédio e importunação sexual, além de orientar sobre denúncias e acolhimento às vítimas.

A música, que mistura frevo, pop e brega, promete ser um hino de resistência e empoderamento, com letra que reforça a mensagem de respeito e igualdade. Um trecho da canção já adianta o tom da campanha:

"Não vem com mão boba e conversa de instinto

Que a roupa era pouca, que eu tava pedindo

Já vi essa história de outros carnavais

Larga de ser babaca e me deixe curtir em paz."

Com uma linguagem criativa e próxima do público, o Manual do Babaca já abordou temas importantes em edições anteriores, sempre com o apoio de artistas renomadas, a exemplo de Priscila Senna, Raphaela Santos, Nega do Babado, Gaby Amarantos e Gretchen.

Além do vídeo, o manual vai ser apoiado por ações on-line, além de distribuição de cartilha de bolso nos polos momescos.

O material impresso, além das dicas, também traz importante conteúdo sobre onde e quando as mulheres devem pedir ajuda. Seja para casos de acolhimento e orientação, bem como em risco de perigo iminente.

Bloco

Nesta quarta-feira (26), às 15h, o Bairro do Recife recebe o “Nem com uma flor". Fundado em 2001, o bloco completa 24 anos de história e conscientização popular através de ação preventiva antes da abertura oficial do Carnaval.

O bloco tem o objetivo de conscientizar foliões e foliãs para a importância da luta pelo fim da violência contra a mulher, bem como a divulgação dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência.

Nesta edição, o bloco desembarca na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, Centro da Capital, com shows de Isadora Melo com a participação de Larissa Lisboa, Gabi do Carmo e a arrastão da Orquestra 100% Mulher.

Como pedir ajuda no Carnaval do Recife 2025

Além do Manual do Babaca, a Secretaria da Mulher do Recife terá um estande na Central de Serviço, da quarta (26) até a terça-feira, 4 de março, funcionando das 16h às 2h.

No local, a equipe multidisciplinar (com psicóloga, advogada e assistente social) do Centro de Referência Clarice Lispector - equipamento voltado ao atendimento e orientação de mulheres em situação de violência doméstica/sexista – vai ouvir e orientar mulheres que tenham sido vítimas de assédio, importunação sexual e outras formas de violência durante os festejos.

O serviço telefônico gratuito do Clarice Lispector para orientação, o WhatsApp 81.99488-6138, vai funcionar 24h.

O Centro Clarice Lispector, com sede em Santo Amaro, no Centro do Recife, funcionará 24h durante o Carnaval, com uma equipe em regime de plantão.

O SER Clarice Lispector, localizado na avenida Recife, 700, funcionará durante o Carnaval no horário das 7h às 19h.

Para dar suporte às ações do Centro de Referência, a Brigada Maria da Penha também estará no estande, encaminhando mulheres à delegacia especializada ou a outro serviço da rede de enfrentamento, se for necessário.

Nos polos descentralizados, equipes volantes da secretaria vão realizar blitz educativa reforçando as informações sobre os serviços de atendimento à mulher em situação de violência, além da distribuição do tradicional Manual de Como Não Ser um Babaca no Carnaval, que ajudam a desconstruir comportamentos machistas naturalizados na sociedade.

Veja também