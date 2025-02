A- A+

Carnaval 2025 Carnaval do Recife 2025: veja programação dos polos descentralizados e infantis No Pátio de São Pedro, por exemplo, os foliões poderão acompanhar artistas como Mestre Ambrósio, Martins, Lirinha e Otto

Em meio aos 50 polos de Carnaval do Recife 2025, quem busca curtir com a criançada ou quer aproveitar em outros locais tradicionais da capital pernambucana, a Prefeitura do Recife oferece sete pontos com programação infantil e outros oito descentralizados.

No Pátio de São Pedro, por exemplo, os foliões poderão acompanhar artistas como Mestre Ambrósio, Martins, Lirinha e Otto. Haverá polos infantis nos parques da Jaqueira, Macaxeira, Santana, Rua da Aurora, Dona Lindu e Tamarineira.

Confira a programação

Pátio de São Pedro

Sexta-feira (28/02)

18h - Família Salustiano e a Rabeca Encantada

19h - Romero Ferro

20h30 - Adiel Luna e o Coco Cambará

22h30 - Nailson Vieira

0h - Mestre Ambrósio

Sábado (01/03)

9h - Sábado da Diversidade

Domingo (02/03)

18h - Gonzaga Leal

19h20 - Alesandra Leão

20h50 - Juliano Holanda

22h20 - Martins com participação de Cátia de França

23h50 - Lirinha

Segunda-feira (03/03)

18h - Coco de Umbigada

19h20 - Geraldo Maia

20h50 - Igor de Carvalho

22h20 - Junio Barreto

23h50 - Cátia de França

Terça-feira (04/03)

18h - Coco de Mulheres

19h - Tonfil com participação de PC Silva

20h30 - Juzé

22h - Tabuleiro Sons - Josildo Sá, Bell Puã e Zé Brown

23h30 - Otto

Graças Instrumental

Domingo (02/03)

16h - Maestro Edson Rodrigues

17h30 - A Trombonada

18h50 - Marco Cezar e Quarteto Chorado

20h10 - Gilu Amaral

21h30 - Sagrama com participação de Surama e Charles Theone

Segunda-feira (03/03)

17h30 - Neris Rodrigues e o Trombonando

18h50 - Henrique Albino

20h10 - Nelson Brederode

21h30 - Amaro Freitas

Terça-feira (04/03)

16h - Beto Hortis

17h10 - Vitória do Pife

18h30 - Augusto Silva e Frevo Novo

19h50 - Luciano Magno

21h10 - Hamilton de Holanda

QG do Frevo (Praça da Independência)

Domingo (02/03)

16h - Mendes e Sua Orquestra Cia de Dança Trapiá

17h30 - Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo Studio Viegas de Formação em Dança

19h - Maestro Fábio César - Orquestra Raízes Pernambucanas Balé Popular do Recife

20h30 - Maestro Danda e Orquestra Saltos Cia de Dança - Passistas

22h - Orquestra 100% Mulher Balé Deveras no Passo do Frevo

Segunda-feira (03/03)

16h - Maestro Edson Rodrigues Lúden Cia de Dança

17h30 - Orquestra Malassombro Cia de Dança Perna de Palco

19h - Orquestra do Maestro Oseas Movimento Cultural Fazendo Arte

20h30 - Maestro Duda Grupo Fuzuê de Dança

22h - Maestro Forró e OPBH Cia. Mungangas de Dança Popular

Terça-feira (04/03)

16h - Spokfrevo Orquestra com participação da Banda de Pau e Corda Cia de Danças Passos das Ladeiras de Olinda

17h30 - Orquestra do Maestro Lima Neto Trinca de às Passistas de Frevo

19h - Coral Edgard Moraes

20h30 - Orquestra Fernando Borges Grupo Pernambucaneando

22h - Orquestra de Frevo do Maestro Nunes Cia de Dança Estrelando no Passo

Samba da Moeda

Sexta-feira (28/02)

17h - Grupo Sociocultural Kallinas

18h - Cybelle do Cavaco

19h20 - Leno Galeria

20h40 - Gerlane Gell e Mell Mocidade do Samba

22h00 - Jorge Riba

23h20 - Helena Cristina

00h40 - Grupo Sambstar

Sábado (01/03)

17h - Escola de Samba Galeria do Ritmo

18h - Karynnna Spinelli

19h20 - Ava Guimarães

20h40 - Gracinha do Samba

22h00 - Aborto do Cavaco

23h20 - Maria Pagodinho

00h40 - Grupo Terra

Domingo (02/03)

17h - Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba

18h - Cris Galvão

19h20 - Belo Xis

20h40 - Adriana B

22h - Grupo Pérola

23h20 - Mesa de Samba Autorais

00h40 - Gabi do Carmo

Segunda-feira (03/03)

17h - Bloco de Samba A Turma do Saberé

18h - Pernambuco Samba Show

19h20 - Elys Viana

20h40 - Cinho do Cavaco

22h - Luisa Pérola

23h20 - Ramos Silva

00h40 - Orquestra Recife de Bambas e Convidados

Terça-feira (04/03)

17h - Escola de Samba Pérola do Samba

18h - Xico de Assis

19h20 - Leno Simpatia

20h40 - Leide do Banjo e As Mari's do Samba

22h - Wellington do Pandeiro

23h20 - Carla Rio

00h40 - Pagode do Didi

Polos Infantis

Parque da Jaqueira

Domingo (02/03)

16h00 - Escola Pernambucana de Circo

17h20 - Lucas dos Prazeres Ferreira - Show Infantil

18h40 - A Bandinha

Segunda-feira (03/03)

16h - Grupo de Dança Pulsante

17h20 - Pernambucaninhus Joanah Flor Infantil

18h40 - A Turma da Irazinha

Terça-feira (04/03)

16h - Mateus e Katilinda & Banda

17h20 - Piponeta

18h40 - Mari Bigio

Parque Santana

Domingo (02/03)

17h20 - Mini Rock

18h40 - Tio Geraldo

Segunda-feira (03/03)

17h20 - Escola Pernambucana de Circo

18h40 - Banda Alegria de Brincar

Terça-feira (04/03)

17h20 - Grupo Infantil Sol Menores

18h40 - Ilana Ventura e Banda

Parque Macaxeira

Domingo (02/03)

17h20 - Kelly Benevides - Show Infantil da Cigarra Kika

18h40 - Coco Erêmin

Segunda-feira (03/03)

17h20 - Bandinha Circense do Recife, Projeto: Carnaval Circo e Alegria

18h40 - Carol Levy

Terça-feira (04/03)

17h20 - Mini Rock

18h40 - A Bandinha

Parque Dona Lindu



Domingo (02/03)

16h - Cia Brincantes de Circo

17h20 - Banda Cervac Força Especial

18h40 - Bailinho Kids

Segunda-feira (03/03)

16h - Cia Brincantes de Circo

17h20 - Mini Joia

18h40 - Ilana Ventura e Banda

Terça-feira (04/03)

16h - Cia Brincantes de Circo

17h20 - Bloco do Bita

Aurora

Domingo (02/03)

16h - Coco Erêmin

17h20 - Tintim por Tintim

18h40 - Mari Bigio

Segunda-feira (03/03)

16h - Tio Bruninho

17h20 - Maria Fulô

18h40 - Mundo Bita

Terça-feira (04/03)

16h - Escola Pernambucana de Circo

17h20 - Pernambucaninhus Joanah Flor Infantil

18h40 - Carol Levy

Parque da Tamarineira



Domingo (02/03)

17h20 - Bandinha Circense do Recife, Projeto: Carnaval Circo e Alegria

18h40 - Spokfrevo Orquestra

Segunda-feira (03/03)

17h20 - Tintim por Tintim

18h40 - Mari Bigio

Terça-feira (04/03)

17h20 - Lucas dos Prazeres Ferreira - Show Infantil

18h40 - Bailinho Kids

