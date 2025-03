Carnaval Rio: campeã das escolas de samba será conhecida nesta quarta-feira (5)

A- A+

A campeã do desfile das 12 escolas de samba da Liga Especial das Escolas de Samba do Rio (Liesa), será conhecida nesta quarta-feira (5), a partir das 15h, na Cidade do Samba, zona portuária do Rio. Nesse ano, pela primeira vez, o desfile ocorreu em três dias, com quatro escolas se apresentando em cada dia. Antes, o desfile ocorria em dois dias, com seis escolas desfilando por noite.

As notas de 36 jurados que analisarão nove quesitos definirão a escola vencedora do carnaval deste ano. A nota mais baixa de cada jurado será descartada.

Os quesitos em julgamento são os seguintes: bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira.

Regulamento

A ordem da leitura dos quesitos será definida nesta quarta-feira, em reunião que será realizada na sede da Liesa, entre 12h e 13h30. O regulamento da Liesa determina que o tempo de duração do desfile de cada escola de samba será de, no mínimo, 70 minutos e, no máximo, 80 minutos.

Haverá perda de 0,1 (um décimo) de ponto para cada minuto não utilizado em seu desfile, quando este tempo for inferior a 70 (setenta) minutos. Também há perda de 0,1 (um décimo) de ponto para cada minuto excedente, quando o tempo de desfile for superior a 80 (oitenta) minutos.

As seis primeiras colocadas voltam à Marquês de Sapucaí, no próximo sábado (8), no desfile das campeãs. A escola com nota mais baixa será rebaixada e vai desfilar na Série Outro, de acesso, em 2026.

Já a campeã do grupo de acesso sobe e vai desfilar na elite do carnaval carioca no ano que vem.

