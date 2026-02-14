A- A+

PREVENÇÃO Carnaval: saiba reconhecer os sinais do consumo de bebida "batizada" com metanol Especialista alerta que o risco de intoxicação por metanol é maior porque nem sempre há sinais imediatos

O Carnaval é um feriado de celebração, festa e alegria, mas também de muita bebida alcoólica que vai desde cerveja até uísque e outros tipos.

No fim de 2025, o Brasil viveu uma crise sanitária associada à adulteração de destilados. Segundo o Ministério da Saúde, entre 26 de setembro e 5 de dezembro de 2025, foram registradas 890 notificações, com 73 casos e 22 óbitos confirmados por intoxicação por metanol.

Diferente do álcool comum, o metanol, ao ser metabolizado pelo organismo, gera substâncias altamente tóxicas que interferem, sobretudo, na produção de energia das células e atingem especialmente o sistema nervoso.

Dentre as complicações mais frequentes estão alterações visuais (visão turva ou embaçada), lesão do nervo óptico, confusão e desorientação mental, convulsões, queda do nível de consciência (coma), arritmias e insuficiência respiratória, podendo evoluir para óbito.

Especialista alerta que o risco de intoxicação por metanol é maior porque nem sempre há sinais imediatos, o que faz com que os sintomas sejam confundidos com uma ressaca mais intensa.

"Os sintomas costumam surgir de forma progressiva, geralmente entre seis e 24 horas após a ingestão da bebida, podendo, em alguns casos, aparecer até 48 horas depois", explica o patologista clínico Helio Magarinos Torres Filho, diretor médico do Richet Medicina e Diagnóstico, laboratório de análises clínicas da Rede D’Or.

Um dos principais diferenciais em relação à intoxicação alcoólica comum, segundo o médico, é a intensidade e a evolução do quadro, muitas vezes incompatíveis com a quantidade de bebida ingerida.

Sinais de atenção

O Ministério da Saúde orienta que, neste carnaval, diante de uma suspeita associada a sintomas como dor de cabeça intensa e persistente, náuseas, vômitos frequentes, dor abdominal, tontura, mal-estar e, sobretudo, alterações visuais — como visão turva ou embaçada, dor ocular e sensibilidade à luz —, a pessoa procure atendimento médico imediatamente e evite automedicação.

"As alterações visuais são as mais características e não devem ser ignoradas, mesmo quando discretas. Ao chegar ao serviço de emergência, é importante relatar a suspeita de ingestão de bebida de origem duvidosa e, se possível, levar a embalagem ou uma amostra do que foi consumido", alerta Magarinos.

O patologista recomenda ainda, como forma de prevenção, consumir apenas bebidas de procedência conhecida, evitar produtos sem rótulo ou vendidos em condições suspeitas e buscar atendimento médico diante de qualquer sinal incomum após o consumo de álcool.

Veja também