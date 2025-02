A- A+

CARNAVAL 2025 Carnaval 2025: confira pontos de atendimento de saúde no Sítio Histórico de Olinda Serviços da prefeitura incluem distribuição de preservativos, testes de IST, aplicação de vacinas e mais

Foliões que forem curtir o Carnaval 2025 em Olinda terão pontos estratégicos de atendimento de saúde, também em casos de emergência.

O esquema montado pela prefeitura da cidade também conta com ações de promoção de saúde.

Confira as ações e pontos do esquema especial:

Pontos de Atendimento à Saúde

Ambulâncias do Samu (12 no total) posicionadas nos seguintes locais:

Praça do Carmo (2 unidades – em frente à Biblioteca Pública Municipal)

Guadalupe (2 unidades – ao lado da Escola Maria da Glória Advíncula)

Sede da Prefeitura (2 unidades)

Unidades de Atendimento:

UPA Adaptada – Policlínica João de Barros Barreto

Serviço de Urgência/Emergência com:

Atendimento médico e de enfermagem;

Sala de medicação;

Sala vermelha;

Sala de sutura;

Duas ambulâncias para transferências de alta complexidade;

Serviço de Pronto Atendimento (SPA) – Peixinhos

Atendimento em:

Clínica médica pediátrica e adulta

Enfermagem;

Sala de Medicação, Sala Vermelha e Sala de Sutura;

Aplicação de vacinas e soro antirrábico;

UPA Municipal Professor Germano Coelho - Rio Doce

Atendimento e suporte de duas ambulâncias para transferências de alta complexidade.

Espaço de Promoção da Saúde

Na Praça João Pessoa, no Carmo, ao lado da agência dos Correios, das 11h às 17h, os foliões e as

foliãs vão encontrar:

- Espaço de promoção da saúde com informações e orientações sobre cuidados, violência sexual e serviços de emergência e urgência.

- Estande de prevenção do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, com esclarecimento de dúvidas e distribuição de preservativos masculinos e femininos. Também com teste rápido para HIV e sífilis e profilaxia pós-exposição (PEP).

Sessenta profissionais realizarão ações de distribuição de preservativos no entorno da festa em Olinda.

Ações da Vigilância Sanitária

Durante o Carnaval, equipes de fiscalização atuarão em: controle da circulação e venda de produtos de interesse à saúde; monitoramento e inspeção de serviços oferecidos ao público; três barreiras sanitárias nos principais acessos à folia; equipe de vigilância epidemiológica de plantão na Secretaria de Saúde, monitorando surtos e epidemias, doenças transmitidas por alimentos e notificações compulsórias.

