CARNAVAL 2025 Carnaval 2025: esquema de segurança do Governo de Pernambuco terá câmeras no Recife e em Olinda Governo também confirmou que haverá 68 mil postos de trabalho extras para a segurança

O esquema de segurança para o Carnaval 2025 em Pernambuco terá câmeras de alta resolução e com visão 360º nos dois principais polos da folia: Bairro do Recife e Sítio Histórico de Olinda.

O anúncio foi feito pelo Governo do Estado, em coletiva de imprensa para detalhar programação e serviços da Folia de Momo, nesta sexta-feira (21).

Segundo o governo, serão instaladas 47 câmeras de alta tecnologia, entre fixas e com visão de 360º, em diferentes pontos do Recife e de Olinda, com focos nos eventos carnavalescos.

A previsão é de que os equipamentos comecem a funcionar na próxima quinta-feira (27), dia da abertura oficial do Carnaval nas duas cidades.

Ainda de acordo com o Governo de Pernambuco, as câmeras serão instaladas em ruas com grande circulação de pessoas.

O objetivo da gestão é proporcionar mais precisão e agilidade no trabalho das forças de segurança para a promoção de um Carnaval de paz.

As câmeras serão assim distribuídas:

- 30 câmeras fixas com ampla cobertura de imagens nos dois fluxos (ida e vinda) e cinco câmeras com visão 360º em diferentes pontos, por meio de 20 pontos de captura de imagens; e

- instalação de dois totens, com seis câmeras em cada, sendo quatro fixas e duas com ângulo 360º em cada equipamento.

Mais de 68 mil postos de trabalho

Os investimentos totais para a segurança em todo o Estado serão na ordem dos R$ 12,2 milhões.



Ao todo, o governo irá destacar 68.220 postos de trabalho extras, entre policiais militares, civis, bombeiros militares e outras forças especiais que atuarão até o fim da Folia de Momo. Esse efetivo é maior do que o ano passado, quando foram colocados 67.842 postos.

O efetivo e as bases operacionais serão distribuídos nos municípios pernambucanos que têm um Carnaval de grande proporção, como o Recife (Galo da Madrugada e Bairro do Recife), Olinda (Sítio Histórico e Homem da Meia-Noite), Bezerros (Papangus), Nazaré da Mata (Maracatu de Baque Solto), Pesqueira (Caiporas), Triunfo (Caretas), Paudalho e Carpina.

Os Centros de Comando e Controle Ativado funcionarão da quinta-feira (27) a 6 de março, no Recife, em Caruaru e em Petrolina, com portais de reconhecimento facial, utilização de drones, uso de bodycams e rádios digitais para comunicação rápida e Pontos de Observação Elevada (Olinda, Bezerros e Paudalho).

