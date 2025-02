Carnaval sustentável: Veja dicas para aproveitar a festa com responsabilidade ambiental

O Carnaval de 2025 e é necessário tomar cuidado com o meio ambiente. Desde a escolha da decoração até a produção de fantasias e maquiagens, práticas ecológicas podem reduzir o impacto ambiental da festa.

Como essa celebração gera uma grande quantidade de resíduos, principalmente de embalagens e materiais descartáveis, adotar medidas responsáveis ajuda a minimizar os impactos negativos durante todo o evento.

Práticas sustentáveis

As práticas sustentáveis que os foliões devem ter já começam no deslocamento aos locais dos blocos e agremiações.

A principal recomendação é que os festeiros optem, sempre que possível, pelo transporte público e coletivo. Essa prática ajuda a diminuir os gases do efeito estufa lançados na atmosfera, já que, com um maior contingente de pessoas se deslocando em veículos grandes e coletivos (ônibus ou metrô), o uso de carros particulares e motocicletas é reduzido.

Além do impacto ambiental, essa escolha ainda ajuda a diminuir o fluxo de veículos e os congestionamentos próximos aos pontos de maior aglomeração.

Gerente técnica de Resíduos Sólidos da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE), Monaliza Andrade, também sugere boas práticas para reduzir o impacto ambiental causado por resíduos sólidos durante o carnaval.

Para aproveitar a festa, é recomendada a utilização do bioglitter, um tipo de glitter que utiliza um material biodegradável na sua composição, sendo ambientalmente mais correto do que o glitter convencional, que carrega plástico e alumínio e pode levar centenas de anos para se decompor.

Feito à base de mica, o bioglitter leva, em média, apenas 24 dias para se decompor por completo na natureza. Outra alternativa é a produção de confetes sustentáveis, utilizando folhas de árvores, verdes ou secas, em vez de papel.

Na hora do descarte de resíduos como latinhas de alumínio, o folião deve se atentar ao trabalho dos catadores, responsáveis por coletar os resíduos e destiná-los a locais que vão reinserir esses materiais na cadeia produtiva.

É de extrema importância que os foliões procurem o catador mais próximo e jamais descartem os resíduos em locais inadequados, como calçadas, ruas ou canais.

Além do impacto ambiental, a atividade dos catadores ajuda a movimentar a economia, pois gera emprego e renda a esses trabalhadores.

“Durante a semana do Carnaval, a geração de embalagens em decorrência do consumo de produtos aumenta significativamente. Sabemos que parte desses resíduos tem um grande valor econômico e social e poderia ser reciclado ou reutilizado se descartado de maneira correta, por meio do retorno deste material ao ciclo produtivo, promovendo a sustentabilidade e a economia circular. Daí a importância da conscientização ambiental da população para colocar em prática ações simples que têm um grande impacto no meio em que vivemos”, concluiu Monaliza.