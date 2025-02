Carnaval: Ubuntu, tradicional benção dos orixás e lavagem da Rio Branco, acontece nesta quarta (26)

A- A+

A sexta edição do Ubuntu – Uma consagração ao povo negro reunirá 29 grupos de afoxé, que, por meio da dança, da música, das cores e do axé, pedem as bênçãos dos Orixás para o Carnaval 2025. A tradicional lavagem da Avenida Rio Branco com as águas de Oxalá acontece nesta quarta-feira (26), convidando a todos que estiverem no Bairro do Recife a participarem desse momento de fé e celebração.

A cerimônia começará às 6h, com a preparação do banho de ervas. À tarde, os grupos de afoxé se reúnem para a lavagem da Avenida Rio Branco, conduzindo os foliões em um ritual de purificação até o Marco Zero. O evento contará com uma apresentação especial da cantora Virgínia Rodrigues com o violonista Léo Mendes e o grupo Edun Ara Sango, e cada afoxé entoará cânticos em reverência aos Orixás.

Ubuntu

Idealizado por Dona Carmem Virgínia, iabassê do Afoxé Ogbon Obá e proprietária do restaurante Altar Cozinha Ancestral, o Projeto Ubuntu nasceu em parceria com integrantes do Comitê dos Afoxés do Recife, formado por Marcos Silva, Jorge Féo e Dario Júnior, que também assumem a direção artística e religiosa da cerimônia.

O evento, que integra a programação oficial do Carnaval 2025, promovida pela Prefeitura do Recife, homenageia aqueles que seguem na luta pela valorização da cultura negra e os que deixaram um legado na preservação das tradições afro-brasileiras.

Além da celebração espiritual, o Ubuntu destaca a conexão entre a cultura afro-religiosa e a preservação ambiental.

"O Ubuntu é um momento de união das casas de axé por meio do candomblé de rua, que são os afoxés. Este ano, reforçamos a importância da ecologia, pois cuidar da natureza é também cuidar dos nossos Orixás", explica Mãe Carmem Virgínia, uma das idealizadoras do evento.

Benção dos orixás

Na consagração, os ogãs, músicos dos terreiros das diversas nações das religiões de matriz africana, marcam o ritmo que faz as saias girarem, evocando proteção e boas energias para os dias de folia. As crianças, conhecidas como erês, também terão um papel especial, encantando o público e resgatando a pureza e a alegria do Carnaval.

Os cânticos entoados durante a cerimônia seguem o ritmo ijexá e são cantados em iorubá, exaltando entidades como Iemanjá, Exu, Oxóssi, Xangô, Ogum, Nanã, Oxum e Iansã.

O trajeto da Avenida Rio Branco até o Marco Zero é marcado por um ritual de purificação, onde os participantes recebem um banho de ervas sagradas, chamado amaci (omíeró). A mistura de água com ewé (folhas sagradas) é preparada por ialorixás e babalorixás dos 29 afoxés, reforçando a energia de proteção e renovação.

Conhecido como o "candomblé de rua", o afoxé é uma das expressões mais marcantes da cultura africana e um símbolo da resistência negra no Brasil. Incorporado ao Carnaval do Recife, ele transforma as ruas em um grande terreiro, onde a percussão, as cores dos Orixás e a dança celebram a ancestralidade e a diversidade cultural.

Ao entardecer, o Ubuntu se torna um espetáculo vibrante, repleto de fé, música e tradição, convidando todos a celebrarem a vida e a cultura negra. A festa se conecta a outra grande apresentação: o Tumaraca, que acontece no palco do Marco Zero, consolidando o Carnaval do Recife como um dos maiores palcos da cultura afro-brasileira.

"O Ubuntu não é apenas uma celebração, é um chamado à resistência, à fé e à ancestralidade. Quando os afoxés tomam as ruas, é a história do nosso povo que ecoa em cada toque de tambor, em cada corpo que dança. Convidamos todos a estarem conosco nesse grande ato de força, união e axé, abrindo os caminhos para um Carnaval que honra a cultura negra e suas raízes", convida Carmem Virginia.

A tradicional benção dos orixás. Foto: Camila Leão/PCR.

