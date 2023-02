A- A+

Carnaval 2023 Celebrando 20 anos, Expresso Folia é apresentado com decoração e ao som do frevo; confira horários "Expresso Folia é a forma mais segura, agradável e prática da população chegar nos lugares de forma tranquila", ressalta o gerente da CTTU

Além de estar completando seus 20 anos de circulação, o Expresso Folia este ano traz um esquema especial de funcionamento. Serão mais de 30 veículos percorrerão corredores exclusivos. Os foliões que optarem pela utilização do sistema precisarão desembolsar R$ 15, que dá o direito a uma viagem completa (ida e volta).

Nesta terça-feira (14), o serviço foi apresentado à Imprensa, com um ônibus caracterizado na cabeceira da Ponte Duarte Coelho, próximo à Rua do Sol. Estavam presentes integrantes do Bonde, bloco lírico carnavalesco, e de uma orquestra de frevo para chamar os foliões ao uso do Expresso da Folia.

“Expresso Folia é a forma mais segura, agradável e prática da população chegar nos lugares de forma tranquila. Você economiza, porque nesta época as ofertas de estacionamento ficam pesadas. Tem facilidade de ir aos shoppings, pagar R$ 15 da pulseirinha e ficar garantido a segurança do seu carro. Por isso indicamos para os foliões e assim desfrutar do Carnaval”, ressalta o gerente de operações de trânsito, Evaldo Alves. “Ele não tem barreiras e nem dificuldades, tem um corredor exclusivo", acrescenta.

O serviço terá início no sábado (18) para facilitar a mobilidade dos foliões no Galo da Madrugada, com que será uma frota de 32 ônibus. E nos outros dias, a frota será de 37 veículos. O tempo entre as viagens vai variar de 7 a 15 minutos.

No sábado (18), o período de operação dos ônibus vai ser das 7h às 18h. No Expresso Galo, quem embarcar no coletivo que sai dos shoppings Plaza e Tacaruna vai desembarcar nas proximidades da Ponte Giratória, na Avenida Martins de Barros. Quem optar pelos shoppings Recife e RioMar vai descer sob o Viaduto das Cinco Pontas. Os pontos de retorno vão funcionar no mesmo local dos pontos de desembarque.

O Expresso da Folia também vai levar os foliões até o Bairro do Recife. No sábado (18), o período acontece das 18h às 5h do domingo (19). Os passageiros que embarcarem nos shoppings Plaza e Tacaruna vão desembarcar na Rua Vital de Oliveira, em frente ao Cais do Sertão. Quem optar pelos shoppings Recife e RioMar fará o desembarque no Cais Santa Rita, próximo à Ponte Giratória. Os pontos de retorno vão funcionar no mesmo de desembarque. A partir do domingo (19), o serviço estará disponível entre as 15h e às 5h do dia seguinte, finalizando a demanda na Quarta-feira de Cinzas (22).

A identificação dos passageiros será feita mediante apresentação da pulseira que será adquirida na hora da compra. Os foliões que optarem por deixar seus carros nos shoppings poderão apresentar a pulseira na cabine de pagamento do estacionamento e, dessa forma, pagar o valor único da tarifa de R$ 11,50 em todos os centros de compra.

