Carnavalesco da Portela pede demissão após problemas em desfile

O carnavalesco André Rodrigues anunciou na segunda-feira, 16, que decidiu se desligar da Portela. Em texto publicado nas redes sociais, ele afirmou que a decisão foi motivada por problemas enfrentados pelo carro alegórico que levava a Velha Guarda da escola.



"Hoje eu, sozinho, decidi me desligar da Portela. Assim como ontem, sozinho, eu me responsabilizei por tanta coisa. Não sou um artista perfeito, mas tenho um compromisso inabalável com a melhor entrega de tudo o que faço. Isso, por diversas vezes, coloca sobre as minhas costas responsabilidades além da minha função. Eu não deveria ser a única pessoa na armação que sabia destravar um carro alegórico para garantir que a Velha Guarda desfilasse, mas eu era e fiz", escreveu Rodrigues.



O desfile seguia parecendo que a escola encerraria a apresentação sem intercorrências, mas o último carro, que levava a Velha Guarda, entrou na avenida com atraso. O problema afetou a evolução, e os últimos integrantes passaram pelo portão da dispersão faltando apenas 1 minuto para o fim do tempo regulamentar.



Nas redes, o agora ex-carnavalesco relatou estar sendo alvo de ataques nas redes sociais, com postagens envolvendo sua filha, hoje com quatro meses. Segundo ele, a situação o levou a repensar suas prioridades.



"Honestamente, o ódio de internet não me assusta, mas ajuda a repensar prioridades. Quatro meses, tempo em que eu queria ter estado muito mais presente e não estive para garantir que esse carnaval chegasse na avenida de maneira digna", escreveu o carnavalesco.



A Portela, que é a maior vencedora do carnaval do Rio, com 22 títulos, confirmou o desligamento de Rodrigues em nota divulgada nas redes sociais, mas ainda não anunciou quem assumirá o cargo. O carnavalesco esteve à frente dos desfiles da escola nos últimos três anos.



"Artista talentoso e sensível, @dojeitoandre se doou por completo à nossa Águia, dedicando trabalho, criatividade e amor em cada detalhe concebido para a Avenida. Sua entrega, profissionalismo e respeito à nossa história ficarão marcados em sua trajetória junto à Portela", escreveu a escola.

