SAÚDE Carnes, peixes e frutos do mar: quanto tempo eles duram na geladeira? Os alimentos frescos deterioram-se com o tempo devido à ação de organismos vivos, à ação físico-química do meio ambiente e à atividade biológica dos próprios alimentos

A criação da geladeira revolucionou a segurança alimentar. O eletrodoméstico ajuda a conservar por muito mais tempo comidas que estragariam rapidamente em temperatura ambiente — principalmente em locais cujas temperaturas costumam ser altas, como em várias regiões do Brasil. No entanto, os alimentos devem ficar um tempo determinado na geladeira. Passo esse período, a comida fica inapropriada para o consumo.

Conhecer o tempo máximo que um alimento já cozido pode ficar dentro da geladeira é ideal para evitar desperdício de comida. Veja abaixo quanto tempo dura na geladeira carnes, peixes e frutos do mar:

Carnes

Geralmente precisam de temperaturas de refrigeração entre 1 a 4°C, e podem ser mantidas na geladeira pelo período de 1 a 4 dias, dependendo do tipo de carne, do teor de gordura e da forma como a carne é preparada. Especificamente para caldos de carne, recomenda-se mantê-los refrigerados por no máximo 2 dias.

Frutos do mar e peixes

Podem ser mantidos refrigerados por 3 a 4 dias, sendo os mais perecíveis aqueles com maior teor de gordura.

Por que os alimentos estragam mesmo na geladeira?

Os alimentos frescos deterioram-se com o tempo devido à ação de organismos vivos, à ação físico-química do meio ambiente e à atividade biológica dos próprios alimentos. Esta deterioração implica na redução das características organolépticas (sabor, cheiro, etc.) e do valor nutricional, além de comprometer a segurança microbiológica dos alimentos.

Para a correta preservação de muitas comidas, o frio é a melhor opção, pois retarda os processos biológicos que permitem a proliferação de bactérias e outros microrganismos responsáveis por sua degradação. Por isso, em muitos casos, recomenda-se manter esses produtos na geladeira ou mesmo congelá-los quando seu consumo não for imediato. Em outros casos, o armazenamento refrigerado é totalmente contraindicado, como no caso da banana, cujo amadurecimento ótimo ocorre à temperatura ambiente (15-20°C) enquanto o armazenamento refrigerado leva à perda de sabor e aceleração de sua degradação.

Evite a contaminação cruzada

O principal objetivo do cozimento de alimentos é modificar suas propriedades físico-químicas e suas características organolépticas para torná-los digeríveis e eliminar possíveis microrganismos presentes nos alimentos crus. Ao cozinhar, lembre-se de que cada técnica os afeta de forma diferente do ponto de vista nutricional. Após o preparo, uma vez que o vapor dos alimentos tenha evaporado, cubra-os e guarde-os na geladeira. Não devem ser deixados fora da geladeira para esfriar completamente, pois o aumento da temperatura pode favorecer o crescimento de micro-organismos.

Quando temos grandes quantidades de preparos, como guisados e assados de carne, para acelerar o seu resfriamento devem ser divididos em porções menores. Não é recomendável sobrecarregar o refrigerador com alimentos quentes, pois isso aumentará a temperatura geral do aparelho e a possibilidade de crescimento de bactérias nos pratos.

Alimentos cozidos não devem ser armazenados na geladeira junto com alimentos crus, para evitar contaminação cruzada direta. Alimentos cozidos podem ser recontaminados por meio de vegetais ou carnes cruas, como frango. Aquecê-los na hora do consumo e/ou colocá-los no micro-ondas não é suficiente para eliminar a possível carga poluente. Por esse motivo, recomenda-se colocar os alimentos cozidos nas bandejas superiores da geladeira, para evitar pingos dos crus, que ficam mais bem armazenados em recipientes fechados e localizados nas bandejas inferiores para evitar completamente o contato entre eles.

Uma vez que, quando cozinhamos os alimentos, estamos eliminando possíveis microrganismos presentes neles, os alimentos cozidos tendem a durar mais tempo em condições de refrigeração adequadas do que os alimentos crus.

