A- A+

CONFLITO Carney: Canadá está com Otan e vigilante contra tentativa russa de ampliar conflito na Ucrânia O primeiro-ministro apontou que é preciso aumentar a pressão sobre o presidente russo

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou nesta quarta-feira, 10, que o país está "ao lado" da Polônia e de seus aliados na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) após a invasão de drones russos no espaço aéreo polonês na noite da terça-feira - classificada por Carney como "imprudente e escalatória".

"Putin demonstra mais uma vez seu total desrespeito pelo caminho da paz. As ações da Rússia ressaltam a importância de nosso apoio firme à Ucrânia", diz o premiê.

Ele alerta que o país seguirá "coordenando de perto" com os poloneses e a Otan e se manterá "vigilante" às tentativas da Rússia de "prolongar o conflito".

Carney ainda apontou que é preciso aumentar a pressão sobre o presidente russo, Vladimir Putin, como caminho para encerrar a guerra.

O mesmo argumento foi usado pela chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia (UE), Kaja Kallas. Segundo ela, o bloco precisa "aumentar o custo para Moscou" como forma de pressionar o país por um cessar-fogo.

Kallas disse haver indicações de que a invasão russa foi "intencional, não acidental". O exército da Polônia informou na madrugada desta quarta que abateu os drones da Rússia que violaram o espaço aéreo polonês.

O premiê Donald Tusk destacou que os equipamentos "poderiam representar uma ameaça".

Veja também