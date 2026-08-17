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mundo Carney diz que busca acordo com os EUA antes de tarifas contra o Canadá entrarem em vigor Governo Trump anunciou a imposição de uma nova tarifa de 50% sobre uma ampla gama de produtos do Canadá

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse nesta segunda-feira, 17, que as negociações com os Estados Unidos para evitar um novo lote de tarifas que deve entrar em vigor nesta semana são "delicadas" e "intensas", e que pretende falar com seu homólogo americano nas próximas 48 horas para fechar um acordo mutuamente aceitável.



"Estamos envolvidos em negociações muito delicadas e intensas; este não é o momento de negociar em público", disse Carney em coletiva de imprensa, após que ele o presidente americano Donald Trump terão nas próximas 48h a oportunidade de "discutir com mais detalhes".

No mês passado, o governo Trump anunciou a imposição de uma nova tarifa de 50% sobre uma ampla gama de produtos do Canadá, afetando cerca de US$ 20 bilhões em comércio, que entram em vigor na quarta-feira, 19.

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