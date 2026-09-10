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acordo Carney diz que Canadá está pronta para acordo comercial "justo" com EUA Desde que os diálogos foram rompidos no mês passado, Trump retomou suas provocações sobre o Canadá e os deboches sobre sua liderança

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou, nesta quinta-feira (10), que Ottawa segue disposta a chegar a um acordo comercial "justo" com Washington, apesar das crescentes tensões econômicas com o vizinho.

Carney assegurou que permanece em contato com o presidente americano, Donald Trump, e que falou com ele "nos últimos dias", após as tensões bilaterais.

A outrora sólida parceria comercial entre os dois vizinhos norte-americanos sofreu impactos sem precedentes desde que Trump voltou à Casa Branca, no ano passado.

Carney suspendeu as negociações comerciais com os Estados Unidos no mês passado, ao afirmar que a oferta americana era inaceitável, provocando reações irascíveis de Trump, que impôs novas tarifas punitivas, gerando represálias do Canadá.

Mas o premiê canadense assegurou que os dois líderes se mantêm em contato e que o "Canadá está sempre pronto a alcançar um acordo justo".

"Acreditamos que existe um acordo mutuamente benéfico para o Canadá e os Estados Unidos", declarou o primeiro-ministro a jornalistas em Calgary (oeste), onde recebeu o líder ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Falo regularmente com o presidente Trump. Falei com ele nos últimos dias", acrescentou Carney.

Desde que os diálogos foram rompidos no mês passado, Trump retomou suas provocações sobre o Canadá e os deboches sobre sua liderança.

Carney diz não ter interesse em escalar o conflito, mas insiste que não

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