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Internacional Carney diz que comércio do Canadá com a China não é prioridade para Trump "Temos feito progressos" nas negociações para um acordo com os Estados Unidos, afirmou o primeiro-ministro canadense

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou nesta quarta-feira (18) que o fortalecimento dos laços comerciais do país com a China não está entre as principais prioridades do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo Carney, o Canadá exporta principalmente commodities para os chineses, e não tecnologias sensíveis, como semicondutores avançados.

"Em minha conversa com o presidente, ele tentou entender como estamos em relação à China e para onde estamos indo", disse Carney em entrevista coletiva em Shenzhen, antes da cúpula de líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). "Não devo falar por ele, mas, na hierarquia de questões dele, essa não está de forma alguma no topo."

As declarações foram feitas em meio a críticas do assessor comercial da Casa Branca Peter Navarro à disposição do Canadá de estreitar os laços econômicos com Pequim, inclusive com a possibilidade de receber montadoras chinesas no país.

Canadá e Estados Unidos mantêm uma das maiores relações comerciais do mundo, mas as tarifas impostas por Trump aumentaram as tensões entre os dois países e levaram Ottawa a buscar outros mercados. Após o fracasso das negociações, em agosto, Washington impôs tarifas de 50% sobre produtos canadenses avaliados em cerca de US$ 20 bilhões. Ottawa retaliou

Carney afirmou que pretende se reunir com Trump ainda nesta quarta-feira (18), após a chegada do presidente americano a Shenzhen. Os dois devem discutir o comércio bilateral.

"Temos feito progressos" nas negociações para um acordo com os Estados Unidos, disse Carney. O pacto, acrescentou, precisa ser "do interesse dos canadenses".

O primeiro-ministro afirmou nos últimos dias que as negociações com os Estados Unidos continuam sendo sua prioridade. O resultado pode determinar se o Canadá buscará alternativas com montadoras europeias, chinesas ou japonesas.

Na terça-feira, 17, antes da cúpula da Apec, Carney se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping. Os dois concordaram em reduzir ainda mais as tarifas.

Pelo acordo, a China concederá novos benefícios tarifários a exportações canadenses avaliadas em cerca de 400 milhões de dólares canadenses (US$ 280 milhões), incluindo cortes de carne suína congelada, peixes e frutos do mar.

Em contrapartida, o Canadá prorrogará por dois anos as isenções tarifárias para determinados produtos chineses de aço e alumínio

Carney disse que a relação comercial do Canadá com a China é fundamentalmente diferente da relação, muito maior e mais complexa, entre Estados Unidos e China.

"Exportamos canola, carne suína e halibute", afirmou, citando também gás natural liquefeito e petróleo. "São setores importantes, mas não se trata de semicondutores de ponta."

Navarro criticou Carney na segunda-feira (16), depois que o primeiro-ministro sugeriu que o Canadá poderia recorrer a montadoras chinesas caso as negociações com Washington não preservem a integração da indústria automotiva norte-americana.

"Você está mesmo ameaçando usar a China contra os Estados Unidos? Isso é extremamente ofensivo", escreveu Navarro na rede X. "Você deveria estar muito mais preocupado com a possibilidade de a China engolir o Canadá."





Memo to @MarkJCarney @canadianpm Are u really threatening to play China off the U.S.? This is offensive in the extreme. You should be far more worried China is going to eat Canada alive--as it is already doing. Vancouver is not BC, its PRC. Carney says Canada could turn to Chinese automakers if Trump trade talks fail https://t.co/Y0Tq0N4Cu3 — Peter Navarro (@RealPNavarro) November 16, 2026

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