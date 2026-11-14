Carney diz que conversou com Trump e que Canadá e EUA estão avançando para um acordo comercial

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse que teve uma longa conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e altos funcionários do governo antes de partir para a Europa e Ásia, e que os dois países estão progredindo em direção a um acordo comercial após as negociações terem colapsado em agosto.



Os comentários vieram quando Carney anunciou que o Canadá havia concluído substancialmente as negociações de livre comércio com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), um bloco de quase 700 milhões de pessoas, e completado negociações separadas com as Filipinas. Ambos os acordos fazem parte dos esforços do Canadá para reduzir sua dependência dos EUA durante a "guerra comercial" de Trump.

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Carney estava na capital da Filipinas antes de uma importante cúpula de três dias da Associação das Nações do Sudeste Asiático e seus homólogos asiáticos e ocidentais, que começa no domingo. "Tive uma conversa bastante longa e substantiva com o presidente Trump pouco antes de partir para esta viagem", disse Carney a repórteres em Manila. "Estamos fazendo progressos. Há a possibilidade de um acordo bilateral. Mas ainda não chegamos lá", afirmou.Carney disse que o Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, e o novo chefe de gabinete da Casa Branca de Trump, Stephen Miller, também participaram da ligação. O primeiro-ministro afirmou que o Canadá não aceitaria um acordo que prejudicasse sua indústria automobilística, que foi afetada pelas tarifas de Trump.O Canadá e os Estados Unidos têm uma das maiores relações comerciais do mundo. Um acordo comercial poderia reduzir algumas tarifas em setores-chave, incluindo aço e alumínio. As tarifas dos EUA sobre bens canadenses se tornaram uma questão nas eleições de meio de mandato, com os democratas culpando-as por preços mais altos e prometendo desafiá-las. As vitórias democratas deixaram o Canadá com um dilema: aceitar um acordo que reduz as tarifas de Trump, mas deixa algumas em vigor, ou esperar por livre comércio enquanto o Congresso se prepara para desafiá-las.O governo canadense estima que o acordo com a ASEAN poderia adicionar quase 2 bilhões de dólares canadenses (US$ 1,4 bilhão) à economia do Canadá e criar quase 14.000 empregos, particularmente na agricultura e manufatura. As autoridades esperam assiná-lo no próximo ano.O acordo com as Filipinas, que deve ser assinado no próximo ano, cobre mais de 90% das linhas tarifárias, disse Carney. O governo canadense afirmou que o acordo poderia ajudar a triplicar as exportações canadenses para as Filipinas até 2035.