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Mundo Carney diz que ninguém pode ditar os acordos internacionais do Canadá "Canadenses estão unidos na convicção de que ninguém vai nos dizer que idioma devemos falar", afirmou o primeiro-ministro

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, rejeitou nesta quinta-feira (17) as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à aproximação de Ottawa com a União Europeia.

"Os canadenses estão unidos na convicção de que ninguém vai nos dizer que idioma devemos falar, ninguém vai ditar nossa cultura nem com quem podemos assinar acordos internacionais", declarou Carney à imprensa no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

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