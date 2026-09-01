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Internacional Carney sai reforçado das eleições parciais no Canadá em plena guerra comercial com EUA Primeiro-ministro canadense parabenizou os três candidatos eleitos na rede social X

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, viu sua maioria no Parlamento reforçada após a vitória de seu partido nas eleições legislativas parciais celebradas na segunda-feira (31), em um contexto de tensões comerciais com os Estados Unidos.

Os candidatos do Partido Liberal venceram nos três distritos em disputa nas províncias de Ontário, Quebec e Columbia Britânica Britânica. Duas cadeiras já estavam asseguradas para sua legenda, enquanto a terceira, em Quebec, era ocupada pela oposição conservadora.

Carney parabenizou os três candidatos eleitos na rede social X.

My statement on the by-elections in Chicoutimi—Le Fjord, Beaches—East York, and North Vancouver—Capilano. pic.twitter.com/aHkKEaw7C7 — Mark Carney (@MarkJCarney) September 1, 2026

As eleições aconteceram em um contexto de agravamento do conflito comercial com Washington.

Carney, ex-presidente do Banco Central, rompeu recentemente as negociações comerciais com a Casa Branca e respondeu à entrada em vigor de novas tarifas americanas em 22 de agosto com o anúncio de uma série de contramedidas.

O primeiro-ministro conta com o apoio da opinião pública. De acordo com uma pesquisa recente, 76% dos canadenses aprovam sua postura em relação aos Estados Unidos.

Carney, que sucedeu Justin Trudeau à frente do Partido Liberal e do governo em março de 2025, surpreendeu ao vencer as eleições legislativas um mês depois - os canadenses viram nele uma garantia de seriedade econômica.

O premiê, no entanto, não havia obtido a maioria absoluta. Porém, três eleições suplementares realizadas no mês de abril lhe permitiram alcançar esta maioria e ter caminho livre para concretizar sua estratégia econômica, que pretende reduzir a dependência do país em relação aos Estados Unidos.

Nos próximos meses devem ser organizadas outras eleições legislativas suplementares para substituir vários deputados que renunciaram.

Segundo as pesquisas de opinião, a maioria de Mark Carney, cujo mandato vai até 2029, não deverá ser ameaçada.

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