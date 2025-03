A- A+

TARIFAS Carney se diz 'disponível' para conversar com Trump antes do início das tarifas recíprocas "Acho que Trump deva estar esperando para ver quem vence as eleições gerais antes de ligar para o vencedor", observou Carney

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou nesta segunda-feira, 24, que está "disponível" para conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por telefone, especialmente para discutir as tarifas recíprocas impostas pelo republicano, que entram em vigor em 2 de abril.

O novo líder do Partido Liberal canadense confirmou ainda que, desde sua posse, não houve conversa entre ele e Trump, após a saída de Justin Trudeau do cargo.

"Acho que Trump deva estar esperando para ver quem vence as eleições gerais antes de ligar para o vencedor", observou Carney, durante sua agenda de campanha.

No domingo, 23, ele convocou eleições federais para o dia 28 de abril.

"Precisamos ter uma séria discussão com os americanos sobre economia", afirmou o premiê, destacando sua intenção de negociar as tarifas recíprocas. "Daremos os nossos termos, os termos do Canadá, nas negociações sobre a política tarifária americana como um país soberano. Sentaremos à mesa com os EUA e faremos boas negociações para o povo canadense", acrescentou Carney.



Veja também