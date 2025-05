Carolina Dieckmann: entenda por que atriz ficou com lábios inchados após viagem de avião

A- A+

A atriz Carolina Dieckmann, de 46 anos, compartilhou com seus seguidores que seus lábios ficaram inchados após uma viagem de avião que fez até São Paulo, para visitar a cantora Preta Gil.



Segundo ela, o inchaço, a vermelhidão e o ressecamento são efeitos colaterais recorrentes depois de voos. Além disso, Dieckmann acredita se tratar de uma reação alérgica.

"É, gente, a boca queimou mesmo. Está toda vermelha, ainda. Mas pelo menos a parte que estava em cima, ontem, já melhorou. Embaixo ainda está, fora da boca. Demorei muito para agir, foi isso", afirma.

O que pode causar esse tipo de efeito nos lábios?

A pele dos lábios é mais fina que as outras partes do rosto, o que faz com que tenha maior contato com o ambiente externo, portanto, se torna mais sensível a mudanças bruscas.

Por isso, alguns fatores podem fazer com que os lábios fiquem inchados após uma viagem de avião, são eles:

Reação alérgica à presença de microrganismos e substâncias irritantes ou ao ar seco da cabine de voo;

Desidratação; e

Infecções dentárias.

No caso de reações alérgicas, de acordo com o Centro Médico da Universidade de Maryland (UMMC), quando o corpo responde a uma alergia, ele produz histamina. Esse composto faz com que os vasos sanguíneos dos lábios inchem.

