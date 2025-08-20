A- A+

furacão Carolina do Norte faz preparativos para possíveis inundações do furacão Erin Neste estado do sudeste dos EUA, foi declarada emergência na terça-feira

O furacão Erin, de categoria 2, ameaça, nesta quarta-feira (2), a costa da Carolina do Norte com ondas altas e inundações, o que motivou as autoridades a emitirem ordens de evacuação obrigatórias diante do fortalecimento da tempestade.

Neste estado do sudeste dos Estados Unidos, ainda sob o impacto da passagem mortal do furacão Helene em 2024, foi declarada emergência na terça-feira. Espera-se que o maior impacto de Erin ocorra entre esta noite e a quinta-feira.

"De acordo com os prognósticos atuais, antecipamos inundações costeiras por grandes ondas, ventos com força de tempestade tropical e a elevação das águas na maior parte da costa do estado, especialmente em Outer Banks, desta noite até a quinta-feira", disse o governador Josh Stein a jornalistas.

Stein fez um apelo para que os moradores levem a sério as advertências das autoridades locais e deixem prontas malas com suficiente comida, água e suprimentos para cinco dias.

"Já preparamos três equipes rápidas de resgate aquático e 200 membros da Guarda Nacional em várias áreas costeiras, junto com botes, veículos e aeronaves", acrescentou.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), Erin estava 560 km a sudeste da Carolina do Norte, com ventos máximos de 175 km/h, e é esperado um provável aumento de sua intensidade.

Na região de Outer Banks, que já está sob ameaça pelo aumento do nível do mar e a erosão, podem ser registradas ondas de até 6 metros.

Uma faixa significativa que se estende da costa da Carolina do Norte ao sul da Virgínia e as Bermudas foi declarada em vigilância pelo possível surgimento de uma tempestade tropical de baixa intensidade.

Além do risco de inundações na Carolina do Norte, quase toda a costa leste dos Estados Unidos está sob ameaça devido a fortes aumentos da maré.

Foram ordenadas evacuações obrigatórias para as ilhas de Ocracoke e Hatteras, enquanto os condados de Dare e Hyde declararam emergências locais, segundo o gabinete do governador Stein.

A temporada de furacões no Atlântico vai de 1º de junho a 30 de novembro. Apesar de um começo relativamente tranquilo, com apenas quatro tempestades nomeadas até agora, o Escritório Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica americana (NOAA) continua vigiando uma temporada "acima do normal".

Cientistas consideram que as mudanças climáticas estão fortalecendo os ciclones tropicais. Oceanos mais quentes produzem ventos mais fortes, uma atmosfera mais aquecida intensifica as chuvas e níveis mais elevados do mar aumentam o surgimento de tempestades.

Além disso, há evidências, embora com menor certeza, de que as mudanças climáticas estão aumentando a frequência dos furacões.

