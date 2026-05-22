Carpina: colisão frontal entre carro e caminhão deixa motorista de 34 anos morto na BR-408
Sinistro de trânsito ocorreu no quilômetro 55 da via durante a madrugada desta sexta-feira (22)
Uma colisão frontal envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou uma pessoa morta na manhã desta sexta-feira (22), na BR-408, em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro de trânsito ocorreu no quilômetro 55 da via durante esta madrugada.
"A suspeita é de que o carro entrou na contramão da rodovia. O motorista, de 34 anos, faleceu no local", detalhou a PRF, que foi acionada ao local por volta das 3h30.
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O condutor do caminhão não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro, e o resultado não apontou a ingestão de bebida alcoólica.
Devido à colisão, a parte frontal do carro ficou destruída, enquanto o caminhão teve um dano lateral.
Além da PRF, também estiveram no local o Instituto de Criminalística (IC) e a Polícia Militar. A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil de Pernambuco.