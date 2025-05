Carpina: duas mulheres são presas em operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

A- A+

Duas mulheres foram presas em flagrante em Carpina, na Mata de Norte de Pernambuco, suspeitas de integrar um grupo suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em cidades do Nordeste e Centro-Oeste.

As prisões ocorreram na última sexta-feira (16), durante a operação Conexão Cuiabá, realizada pelas forças de segurança estadual e federal. As ações ocorreram nos municípios de Camaragibe, Carpina, São Lourenço da Mata e João Pessoa (PB).

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão contra o grupo que, segundo a Polícia Federal, exercia forte influência em Camaragibe, com ramificações em São Lourenço da Mata, Recife, Carpina, além de conexões interestaduais com a Paraíba e o Mato Grosso.

"A organização é apontada como responsável por diversos homicídios motivados por disputas territoriais, vinganças e retaliações relacionadas ao tráfico", destacou a corporação.

Na capital paraibana, as buscas ocorreram na residência da companheira do principal investigado. No imóvel, foi apreendido o valor de R$ 57.350.

Já com as duas mulheres presas em Carpina, foram apreendidos 78,11 kg de cocaína e 1,82 kg de maconha, um revólver calibre .38, além de três balanças de precisão e apetrechos usados na comercialização de entorpecentes.

Elas responderão pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo, cujas penas somadas ultrapassam 25 anos de reclusão.

As presas passaram por audiência de custódia e foram encaminhadas para o Presídio Feminino Bom Pastor, na Zona Oeste do Recife.

A investigação foi iniciada após a prisão do líder do grupo, em 2018, na cidade de Carpina, quando foi apreendida mais de uma tonelada de maconha.

A operação Conexão Cuiabá foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (Ficco/PE), composta pela Polícia Civil de Pernambuco, Polícia Federal, Polícia Militar de Pernambuco, Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco e Secretaria Nacional de Políticas Penais.

