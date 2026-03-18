Carpina: falsos dentistas são autuados por exercício ilegal da profissão em locais insalubres
Foram identificados indícios de atendimento direto à população por pessoas sem habilitação profissional
Quatro pessoas foram autuadas por exercício ilegal da odontologia na cidade de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Estabelecimentos foram interditados por insalubridade.
Segundo o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE), foram identificados indícios de atendimento direto à população por pessoas sem habilitação profissional.
A verificação ocorreu durante fiscalização conjunta com a Polícia Civil, nessa terça-feira (17). Na ocasião, também houve a interdição ética de locais fiscalizados.
Foram identificadas irregularidades como a ausência de registro dos estabelecimentos e a inexistência de responsável técnico.
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"Também foram constatadas evidências da prática ilegal, incluindo moldagens dentárias, registros de procedimentos realizados e pacientes aguardando atendimento, além de condições insalubres nos locais", afirmou o CRO-PE.
Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado pela PCPE no local. Os envolvidos responderão por exercício ilegal da profissão, podendo ser enquadrados no artigo 282 do Código Penal e no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais.
"Procedimentos odontológicos sejam realizados exclusivamente por cirurgiões-dentistas devidamente habilitados", destacou o CRO, informando que denúncias podem ser registradas por meio do site oficial do Conselho.