Qua, 18 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta18/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mata Norte

Carpina: falsos dentistas são autuados por exercício ilegal da profissão em locais insalubres

Foram identificados indícios de atendimento direto à população por pessoas sem habilitação profissional

Reportar Erro
Verificação ocorreu durante fiscalização conjunta com a Polícia Civil, nessa terça-feira (17)Verificação ocorreu durante fiscalização conjunta com a Polícia Civil, nessa terça-feira (17) - Foto: CRO-PE/Reprodução

Quatro pessoas foram autuadas por exercício ilegal da odontologia na cidade de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Estabelecimentos foram interditados por insalubridade.

Segundo o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE), foram identificados indícios de atendimento direto à população por pessoas sem habilitação profissional.

A verificação ocorreu durante fiscalização conjunta com a Polícia Civil, nessa terça-feira (17). Na ocasião, também houve a interdição ética de locais fiscalizados.

Foram identificadas irregularidades como a ausência de registro dos estabelecimentos e a inexistência de responsável técnico.

Leia também

• Polícia Civil realiza paralisação de 24 horas nesta quarta-feira (18); categoria protesta no Recife

• Recife recebe Etapa Outono do maior circuito de corridas de rua do mundo neste domingo (22)

• Cerimônia do Prêmio MasterCana Norte-Nordeste 2026 ocorre no Recife

"Também foram constatadas evidências da prática ilegal, incluindo moldagens dentárias, registros de procedimentos realizados e pacientes aguardando atendimento, além de condições insalubres nos locais", afirmou o CRO-PE.

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado pela PCPE no local. Os envolvidos responderão por exercício ilegal da profissão, podendo ser enquadrados no artigo 282 do Código Penal e no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais.

"Procedimentos odontológicos sejam realizados exclusivamente por cirurgiões-dentistas devidamente habilitados", destacou o CRO, informando que denúncias podem ser registradas por meio do site oficial do Conselho.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter