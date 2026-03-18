Carpina: falsos dentistas são autuados por exercício ilegal da profissão em locais insalubres

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Quatro pessoas foram autuadas por exercício ilegal da odontologia na cidade de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Estabelecimentos foram interditados por insalubridade.



Segundo o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE), foram identificados indícios de atendimento direto à população por pessoas sem habilitação profissional.



A verificação ocorreu durante fiscalização conjunta com a Polícia Civil, nessa terça-feira (17). Na ocasião, também houve a interdição ética de locais fiscalizados.



Foram identificadas irregularidades como a ausência de registro dos estabelecimentos e a inexistência de responsável técnico.

"Também foram constatadas evidências da prática ilegal, incluindo moldagens dentárias, registros de procedimentos realizados e pacientes aguardando atendimento, além de condições insalubres nos locais", afirmou o CRO-PE.



Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado pela PCPE no local. Os envolvidos responderão por exercício ilegal da profissão, podendo ser enquadrados no artigo 282 do Código Penal e no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais.



"Procedimentos odontológicos sejam realizados exclusivamente por cirurgiões-dentistas devidamente habilitados", destacou o CRO, informando que denúncias podem ser registradas por meio do site oficial do Conselho.

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