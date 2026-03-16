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SAÚDE

Carreta da Mulher oferece exames e consultas no Recife e em Camaragibe, Caruaru e Afogados

Unidades móveis realizam mamografias, ultrassonografias e preventivos; no Recife, a carreata ficará na Lagoa do Araçá até a quarta-feira (18)

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Carreta da Mulher Pernambucana percorre quatro municípios de Pernambuco entre os dias 16 e 21 de marçoCarreta da Mulher Pernambucana percorre quatro municípios de Pernambuco entre os dias 16 e 21 de março - Foto: Divulgação

A Carreta da Mulher Pernambucana percorre quatro municípios do estado entre esta segunda-feira (16) e a próxima sexta-feira (21), levando serviços gratuitos de diagnóstico e prevenção de câncer de mama e de colo do útero.

Nesta semana, as unidades móveis estarão estacionadas no Recife e em Camaragibe, na Região Metropolitana; Caruaru, no Agreste pernambucano; e Afogados da Ingazeira, no Sertão do estado.

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Desde o lançamento do programa, em 2025, a iniciativa já realizou mais de 83 mil atendimentos em todo o estado.

Além das mamografias e exames preventivos, as carretas oferecem ultrassonografias, biópsias e teleconsultas com mastologistas, agilizando o início do tratamento quando necessário.

Documentação necessária
Para o atendimento, as mulheres devem apresentar:


Exames como ultrassonografia e biópsia exigem encaminhamento médico prévio, de acordo com o governo do estado.

Confira a agenda da semana (8h às 17h | Sábado até 12h):

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