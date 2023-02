Carrefour Brasil anuncia resultado do edital de bolsas de estudos para pessoas negras 

A- A+

O Grupo Carrefour Brasil anunciou o resultado do edital que investirá R$68 milhões em bolsas de estudos destinadas a pessoas negras que estão ou ingressarão no ensino superior. O objetivo é ampliar e estimular o acesso à graduação e pós-graduação, tendo o foco em áreas de atuação que têm baixa representatividade de pessoas negras, a exemplo dos cursos de administração, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, ciências da computação, comunicação, direito, economia, engenharia, medicina e odontologia.



Ao todo, serão 883 bolsas concedidas em todo o Brasil, destinadas para estudantes de instituições públicas e privadas, distribuídas da seguinte maneira: 305 para graduação, 223 para especialização, 304 para mestrado e 51 para doutorado.

Das 883 bolsas contempladas, 151 serão para a região Nordeste e divididas da seguinte forma: três no Maranhão, quatro no Piauí, oito no Ceará, 15 no Rio Grande do Norte, 35 em Pernambuco, oito na Paraíba e 78 na Bahia.

A lista completa das instituições e cursos contemplados pode ser conferida no site da Cebraspe, instituição responsável pela etapa de seleção e gestão do edital. A gestão financeira do programa e repasses aos estudantes será realizada pela Sitawi Finanças do Bem.



