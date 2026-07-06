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SINISTRO Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba no Bairro do Recife A área do sinistro, nas proximidades da Ponte do Limoeiro, foi isolada e o trânsito está congestionado

Uma carreta com carregamento de gás de cozinha tombou na interseção da Avenida Militar com a Rua Dr. Ascânio Peixoto, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, na manhã desta segunda-feira (6). Ainda não há informações sobre feridos.

A área do sinistro, nas proximidades da Ponte do Limoeiro, foi isolada e o trânsito está congestionado. A carreta tombou perto de um posto de combustíveis.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estão no local. Com o sinistro, fios da rede de distribuição de energia elétrica da Neoenergia também foram atingidos e quatro viaturas foram encaminhadas para a ocorrência.



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