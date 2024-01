A- A+

POLÍCIA Carreta com som do tipo "paredão" roubada é recuperada pela PRF em São Caetano, no Agreste "O caso foi amplamente divulgado na região, o que ajudou no reconhecimento do produto do roubo", segundo a PRF

Uma carreta com um equipamento de som estilo "paredão", que havia sido roubada há poucos dias, foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma ação na BR-232, entre os municípios de Belo Jardim e São Caetano, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (16).

Os policiais rodoviários federais chegaram à ocorrência após uma denúncia de uma pessoa que afirmou ter visto uma carreta com o som semelhante a uma que havia sido roubada em 14 de janeiro, em Riacho das Almas, também no Agreste.

"O caso foi amplamente divulgado na região, o que ajudou no reconhecimento do produto do roubo", segundo a PRF.

Os policiais então se deslocaram até São Caetano, abordaram um veículo Fiorino com um semirreboque com placas e que transportava um som com as mesmas características da denúncia.

"Os dois homens que estavam na Fiorino declararam que adquiriram o equipamento juntos, mas não apresentaram comprovante de pagamento. Ainda alegaram que saíram de Arcoverde e foram buscar o som em Caruaru, sem informar detalhes. Os agentes descobriram ainda que motorista e passageiro possuíam passagem pela polícia por crime de receptação e tentativa de homicídio", explicou a PRF.

A PRF entrou em contato com o proprietário do som, que confirmou o roubo e ser seu o equipamento localizado.

Veículo e os respectivos envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil local, para prosseguir com a investigação. Eles poderão responder pelo crime de receptação.

Veja também

saúde Lula sanciona lei que prevê revisão anual da tabela do SUS