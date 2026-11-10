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SAÚDE Carreta Cuidar oferece avaliações físicas gratuitas no Parque da Macaxeira até sexta-feira (13) Projeto já atendeu mais de mil pessoas e realiza testes de saúde, orientações e atividades físicas sem agendamento prévio

A Carreta Cuidar, instalada no Parque Urbano da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, oferece avaliações físicas gratuitas à população, das 6h às 15h, de segunda a sábado.

Os atendimentos incluem testes de capacidade física, orientações individuais e encaminhamentos para a rede municipal de saúde, quando necessário.

A iniciativa é realizada em parceria entre as secretarias municipais de Saúde e de Esportes, a AstraZeneca e o Ministério do Esporte, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

Nesta terça-feira (10), o prefeito Victor Marques visitou a estrutura e acompanhou os atendimentos.

O prefeito do Recife Victor Marques presente na ação realizada pela carreta do cuidar | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife

“Acabei de visitar a Carreta do Cuidar, que está no Parque da Macaxeira, recebendo um grande público. A iniciativa oferece avaliações físicas, testes de mobilidade e orientações para incentivar a prática de atividades físicas. A ação é uma parceria da Prefeitura do Recife com a AstraZeneca e o Ministério dos Esportes, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Ficamos felizes em contar com a participação dos recifenses e com o alto número de inscritos avaliados na carreta”, afirmou o prefeito Victor Marques.

Avaliações

O atendimento começa com um cadastro e o preenchimento de uma ficha de saúde para identificar fatores de risco, como hipertensão, diabetes e doenças respiratórias.

Após a triagem e a aplicação do Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q), os participantes passam por testes de capacidade aeróbia, força muscular, potência dos membros inferiores, flexibilidade e agilidade.

Ao final, cada pessoa recebe um relatório com os resultados e orientações. Caso sejam identificadas alterações que exijam acompanhamento, o participante pode ser encaminhado à Unidade de Saúde da Família (USF) de referência.

“A ação fortalece a integração com os equipamentos municipais de promoção à saúde e já recebeu mais de mil recifenses. A carreta permanece no local até o dia 13, e convidamos a população a participar dessa importante iniciativa de promoção à saúde e qualidade de vida”, destacou a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

Moradora do bairro dos Torrões, Aurelina Maria, de 66 anos, soube da iniciativa pela televisão e foi ao parque com as irmãs. Ela realizou os testes oferecidos, com exceção da avaliação abdominal.

Os atendimentos incluem orientação individual e encaminhamento para continuidade do atendimento na rede municipal de saúde, se necessário | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife

“Tenho pressão alta e realizei todos os testes, exceto o abdominal. Foi uma experiência maravilhosa! Os profissionais me orientaram muito bem, recebi meu relatório e, mesmo sem praticar atividades físicas regularmente, fui informada de que está tudo ótimo. Adorei”, contou.

Atividades coletivas

Além das avaliações individuais, a programação inclui aulas de dança, treinamento funcional, exercícios de mobilidade, equilíbrio e alongamento.

As atividades acontecem das 6h30 às 7h30 e das 8h às 9h. Também são realizadas conversas educativas, das 9h às 9h45, sobre prevenção de doenças, alimentação saudável, hidratação, diabetes, saúde cardiovascular, tabagismo, sono, estresse e qualidade de vida.

“Essa iniciativa da Lei de Incentivo ao Esporte contou com o apoio da Secretaria de Esportes da Prefeitura do Recife. E recebemos o projeto no Parque da Macaxeira, que já reúne diversos equipamentos esportivos e de saúde. Durante dez dias, a população pode participar gratuitamente de atividades funcionais, serviços de saúde e avaliações físicas, fortalecendo o acesso ao esporte e a saúde”, disse Gabriel Morais, gerente-geral de Esportes do Recife.

Para Leandro Fonseca, diretor de Assuntos Corporativos da AstraZeneca no Brasil, a parceria entre os setores público e privado contribui para ampliar o acesso à prevenção e fortalecer o atendimento na rede pública.

“O Projeto Cuidar traduz o potencial da colaboração entre iniciativa privada e poder público para ampliar o acesso à prevenção e à promoção da saúde da população que mais precisa. Por meio de parcerias, apoiar o Sistema Único de Saúde e fortalecer a Atenção Primária, contribuindo para uma cultura de cuidado contínuo com a saúde”, reforçou.

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