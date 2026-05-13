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CUIDADO Carreta da Infância Segura percorrerá o Centro do Recife nesta sexta-feira (15) Ação transforma símbolo da animação Brasileira em ferramenta de conscientização social em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Para marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio, o Fórum Popular de Segurança Pública de Pernambuco (FPSP/PE) promove a Carreta da Infância Segura, na sexta-feira (15), a partir das 18h, no Centro do Recife.

Realizada em parceria com o Gabinete Jurídico de Apoio às Organizações Populares (Gajop), a ação da Carreta da Infância Segura tem como objetivo transformar a tradicional carreta de animação de rua em ferramenta de conscientização social e enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescentes.

Ao longo do trajeto, que percorrerá o Centro da capital pernambucana, personagens infantis, super-heróis e integrantes de organizações sociais distribuirão materiais educativos e informativos voltados à prevenção e ao enfrentamento desse tipo de violência.

Entre os materiais que serão distribuidos está um livreto de colorir, que aborda em quais partes da criança o toque sem consentimento de um adulto é inadequado.

Infância Segura

De acordo com o fórum popular, a ação foi pensada para fazer frente a um contexto preocupante: no Brasil foram registrados oficialmente 67.204 casos de estupro de vulnerável em 2024. É o equivalente a 31 casos em cada grupo de 100 mil habitantes.

O objetivo é chamar a atenção para o grave problema que atinge milhares de crianças, adolescentes e famílias em todo o país. Segundo o FPSP/PE, a Carreta da Infância Segura será ocupada por dezenas de crianças e jovens que participam de projetos sociais.

Crime

O crime de estupro de vulnerável é caracterizado quando a vítima é menor de 14 anos ou uma pessoa impossibilitada de consentir ou oferecer resistência em razão de enfermidade, deficiência intelectual ou outras condições. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o mais completo estudo sobre violências do país.

A coordenadora-executiva do Gajop e presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), Deila Martins, destaca que o enfrentamento à violência sexual exige compromisso coletivo.

“Não podemos naturalizar nenhuma violência contra crianças e adolescentes. O 18 de Maio é um chamado para romper o silêncio, fortalecer as redes de proteção e garantir infâncias e adolescências protegidas e livres de violência”, avalia a coordenadora. Livreto de colorir da campanha. Foto: Divulgação/FPSP/PE.

A iniciativa do FPSP integra a mobilização nacional da campanha "Faça Bonito – Proteja nossas crianças e adolescentes", que tem como símbolo principal da mobilização uma flor amarela.

“A gente sempre pensa em formas criativas para dialogar com a população. Para essa mobilização do 18 de Maio, decidimos apostar nessa linguagem acessível e lúdica para reforçar a importância da denúncia e do fortalecimento das redes de proteção”, ressalta Deila Martins.

Dia Nacional de Combate

O 18 de Maio foi instituído no ano 2000, pela Lei Federal nº 9.970, em memória de Araceli Crespo, menina de 8 anos vítima de violência sexual e assassinato. O crime marcou o país pela brutalidade e impunidade. A data se tornou símbolo nacional da luta pelos direitos de crianças e adolescentes.

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