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SAÚDE Carreta da Mulher oferece exames gratuitos no Recife, Jaboatão, Caruaru e Ouricuri nesta semana Atendimentos acontecem de terça (24) a sábado (28) e incluem mamografias, ultrassonografias das mamas, exames citopatológicos e consultas com ginecologista e mastologista

A Carreta da Mulher Pernambucana inicia uma nova rodada de atendimentos gratuitos a partir desta terça-feira (24) em quatro municípios do estado: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Ouricuri.



As unidades móveis permanecem nos pontos até o próximo sábado (28), oferecendo serviços especializados voltados ao diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.

Coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a ação disponibiliza mamografias, ultrassonografias das mamas, exames citopatológicos, além de consultas com ginecologista e mastologista.



Caso alguma alteração seja identificada durante os exames, as pacientes já recebem orientação e encaminhamento para dar continuidade ao acompanhamento na rede pública estadual.

Para ser atendida, a mulher deve comparecer ao ponto de atendimento levando documento oficial com foto, Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) e comprovante de residência.



A liberação dos procedimentos segue os critérios clínicos de cada serviço, sendo necessária a apresentação de solicitação ou encaminhamento médico para exames específicos.

Carreta da Mulher oferece exames gratuitos no Recife, Jaboatão, Caruaru e Ouricuri nesta semana. Foto: Vivian Ramos / SES-PE

Balanço dos atendimentos

Desde o início da operação, em maio de 2025, as quatro unidades móveis já percorreram 184 municípios pernambucanos e somam 162.163 procedimentos realizados, entre 31.440 consultas médicas e 122.802 exames e biópsias.



Os serviços de maior procura pela população são as mamografias, com 80.073 exames, seguidas pelas ultrassonografias mamárias, com 29.127, e consultas ginecológicas, sendo 27.610.

Confira os locais de atendimento

Recife (Carreta 01): Avenida Padre Mosca de Carvalho, Guabiraba (ao lado da Praça da Bíblia)

Jaboatão dos Guararapes (Carreta 02): Rua Coronel Dário Ferraz de Sá, Barra de Jangada (Mercado Cavaleiro Express)

Caruaru (Carreta 03): Rua Sete de Setembro, Marco Zero (Igreja Nossa Senhora da Conceição)

Ouricuri (Carreta 04): Avenida Major José Rufino de Cunhã, Centro (em frente à UBS José Pimentel)

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