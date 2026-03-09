A- A+

SAÚDE Carreta da Mulher Pernambucana alcança a marca de 81.330 atendimentos e lança novas datas O serviço itinerante já percorreu 123 municípios levando serviços de saúde especializados para mulheres em todas as regiões de Pernambuco

No mês dedicado às mulheres, a Carreta da Mulher Pernambucana alcançou o marco de 81.330 atendimentos. O serviço itinerante já percorreu 123 municípios levando serviços de saúde especializados para mulheres em todas as regiões de Pernambuco. Nesta semana, cinco carretas estão com atendimento na Capital, no Agreste e no litoral pernambucano.

As unidades móveis ofertam consultas, exames e encaminhamentos para a rede estadual de saúde, garantindo mais agilidade no diagnóstico e continuidade no cuidado para as pacientes que necessitam de acompanhamento especializado.

Entre os procedimentos realizados, a mamografia segue sendo o mais procurado pelas mulheres com 44.004 atendimentos, reforçando a importância da detecção precoce do câncer de mama. Em seguida aparecem as consultas com ginecologista, que somam 16.457 atendimentos, e as ultrassonografias das mamas, com 15.926 exames realizados.

Carreta da Mulher Pernambucana

Além dos exames de rotina, as Carretas da Mulher Pernambucana também possibilitam a realização de procedimentos complementares, como colposcopias e biópsias de mama e do colo do útero, permitindo uma investigação mais rápida em casos com alterações.

Quando necessário, as pacientes já saem com o encaminhamento definido para continuidade do tratamento na rede estadual, fortalecendo a linha de cuidado e evitando atrasos no diagnóstico.

Para acessar os serviços, é necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão do SUS e comprovante de residência. Exames como ultrassonografia, colposcopia e biópsia são realizados mediante encaminhamento médico ou indicação clínica.

A iniciativa, que integra as ações do programa Cuida PE Mulher, é coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) e reforça a estratégia do Governo do Estado de ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e ao cuidado integral, especialmente no enfrentamento aos cânceres de mama e do colo do útero.

As teleconsultas com mastologista também fazem parte da estratégia de ampliação do acesso à avaliação especializada, contabilizando 2.338 atendimentos.



Confira a agenda da Carreta da Mulher Pernambucana desta semana:



Carreta 01 – Recife Antigo (09 a 10/03)

Local: Museu do Cais do Sertão (Das 10h às 19h)



Carreta 02 – Igarassu (09 a 14/03)

Local: Cruz de Rebouças, área de lazer (Ao lado do núcleo de Polícia Militar)



Carreta 03 – Caruaru (09 a 14/03)

Local: Nossa Senhora das Dores (Praça da Conceição)



Carreta 04 – Pedra (09 a 11/03)

Local: Praça Imaculada Conceição (Próximo a Igreja Matriz).

No dia 09/03 o horário será das 12h até as 18h



Carreta 05 – Sertânia (12 e 14/03)

Local: Rua Treze de Maio, centro (Próximo ao posto e pousada ponheirão/posto do césar)

Veja também