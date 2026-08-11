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Pernambuco Carreta oferta exames e consultas de prevenção a cânceres no Recife e Interior; veja programação Mulheres devem apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de residência

Concedendo atendimentos voltados à saúde feminina, a Carreta da Mulher Pernambucana estará disponível até o próximo sábado (15), no Recife, em Caruaru, no Agreste do estado, e em Petrolândia, no Sertão.

O projeto oferece exames e consultas com foco na identificação e prevenção precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.

No Recife, a carreta estará disponível para atendimento na Avenida Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio, área central, nesta quarta-feira (12), em frente à Praça Nossa Senhora do Carmo.

Ainda na capital, o atendimento marca presença na Rua Governador Lopo Garro, no bairro de Engenho do Meio, na Zona Oeste, ao lado da praça Engenho do Meio, também até nesta quarta-feira.

Em Caruaru, no Agreste do estado, a carreta está presente até esta sexta-feira (15) no Marco Zero, no Centro, em frente à Igreja da Conceição.

Também até a sexta-feira, outra carreta ficará localizada na Praça da Matriz, área central de Petrolândia.

Para realizar o atendimento, é preciso apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de residência. Operações médicas como biópsias, colposcopia e ultrassonografia variam da indicação do profissional de saúde ou do encaminhamento médico.

A Carreta da Mulher Pernambucana, voltados à atendimentos para à saúde feminina Foto: Vivian Ramos/SES-PE

As quatro unidades móveis já realizaram, desde o começo das atividades, 125.154 atendimentos em 176 municípios do estado. De toda esta quantia, 66.080 foram atendimentos de mamografias, 23.990 ultrassonografias de mama, 23.310 consultas com ginecologistas e 4.376 exames citopatológicos.

Ainda no levantamento, foram feitas 3.298 teleconsultas com mastologistas, 2.127 coloscopias, 1.469 biópsias de mama guiadas por ultrassonografia e 504 biópsias do colo de útero.

O processo inclui o cuidado na hora de investigar e diagnosticar alterações nos exames de rastreamento.

Confira a agenda da semana

Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

- Carreta 01 – Recife (12/08)

Avenida Dantas Barreto - Centro (Em frente à praça Nossa Senhora do Carmo)

- Carreta 02 – Recife (10/08 a 12/08)

Rua Governador Lopo Garro – Engenho do Meio (Ao lado da praça engenho do meio)

- Carreta 03 – Caruaru (10/08 a 15/08)

Marco Zero – Centro (em frente à Igreja da Conceição)

- Carreta 04 – Petrolândia (10/08 a 15/08)

Rua da Matriz – Centro (Praça Matriz)

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