A- A+

Saúde Carreta da Mulher Pernambucana estará presente em cinco municípios do estado até sábado (8) Ação oferece exames e consultas gratuitas voltadas à promoção da saúde feminina

Quatro unidades da Carreta da Mulher Pernambucana, que faz parte do programa Cuida PE, estarão presentes em cinco municípios do estado entre esta segunda-feira (3) e o sábado (8).

Entre as escolhidas para receber a iniciativa, estão as cidades do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife; Vicência, na Mata Norte; Agrestina, Ibirajuba, no Agreste; e Afrânio, no Sertão.

Promovida pelo Governo de Pernambuco, a ação oferece exames e consultas gratuitas voltadas à promoção da saúde feminina.

A Carreta da Mulher ainda realiza biópsias de mama guiadas por ultrassonografia e biópsias do colo do útero.

Para ter acesso aos serviços, as usuárias devem apresentar documento de identidade com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.

Exames como colposcopia, ultrassonografia e biópsias exigem encaminhamento médico ou que o resultado tenha dado alterado.

A diretora de Linhas de Cuidados da Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), Ana Paula Lucena, enfatiza a importância do programa para as mulheres pernambucanas.

“A expansão da oferta de ações por meio das Carretas configura-se como componente essencial para a qualificação da linha de cuidado oncológica, promovendo o acesso da população feminina aos níveis primário e secundário de atenção à saúde. Essa iniciativa contribui, de forma significativa, para a redução do tempo entre a identificação de sinais e sintomas e a confirmação diagnóstica, além de favorecer o início oportuno do tratamento oncológico”, disse Ana Paula.

Desde o início da ação, já foram realizados 42.393 atendimentos em 64 municípios pernambucanos.



A iniciativa tem o intuito de contribuir com a descentralização da assistência e ampliação do acesso aos serviços de diagnóstico precoce em todas as regiões do estado.

Confira os locais da Carreta:

Carreta 1 – Cabo de Santo Agostinho (03/11 a 08/11)

Local: Ponte dos Carvalhos (Pátio do Mestre Dié)

Carreta 2 – Vicência (03/11 a 08/11)

Local: Rua Oliveira Estelita, 34 (próx. ao Fórum e Cartório)



Carreta 3 – Agrestina (03/11 a 06/11)

Local: Praça Padre Cícero (ao lado da Matriz – Rua Capitão Cadete)

Carreta 3 – Ibirajuba (06/11 a 08/11)

Local: Praça José Inácio de Sobral, Centro (em frente à Secretaria de Agricultura)

Carreta 4 – Afrânio (01/11 a 05/11)

Local: Pátio de Eventos e Feira Livre Mestre Alexandre

Veja também