Carreta da Mulher Pernambucana estará presente em cinco municípios do estado até sábado (8)
Ação oferece exames e consultas gratuitas voltadas à promoção da saúde feminina
Quatro unidades da Carreta da Mulher Pernambucana, que faz parte do programa Cuida PE, estarão presentes em cinco municípios do estado entre esta segunda-feira (3) e o sábado (8).
Entre as escolhidas para receber a iniciativa, estão as cidades do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife; Vicência, na Mata Norte; Agrestina, Ibirajuba, no Agreste; e Afrânio, no Sertão.
Leia também
• Prefeitura do Recife disponibiliza mais de 2 mil vagas para mamografia gratuita em novembro
• Cães e gatos: dormir com o bicho de estimação na cama faz bem ou mal para a saúde?
• Outubro Rosa: Mirela Ávila dá palestra na Folha de Pernambuco sobre câncer de mama
Promovida pelo Governo de Pernambuco, a ação oferece exames e consultas gratuitas voltadas à promoção da saúde feminina.
A Carreta da Mulher ainda realiza biópsias de mama guiadas por ultrassonografia e biópsias do colo do útero.
Para ter acesso aos serviços, as usuárias devem apresentar documento de identidade com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.
Exames como colposcopia, ultrassonografia e biópsias exigem encaminhamento médico ou que o resultado tenha dado alterado.
A diretora de Linhas de Cuidados da Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), Ana Paula Lucena, enfatiza a importância do programa para as mulheres pernambucanas.
“A expansão da oferta de ações por meio das Carretas configura-se como componente essencial para a qualificação da linha de cuidado oncológica, promovendo o acesso da população feminina aos níveis primário e secundário de atenção à saúde. Essa iniciativa contribui, de forma significativa, para a redução do tempo entre a identificação de sinais e sintomas e a confirmação diagnóstica, além de favorecer o início oportuno do tratamento oncológico”, disse Ana Paula.
Desde o início da ação, já foram realizados 42.393 atendimentos em 64 municípios pernambucanos.
A iniciativa tem o intuito de contribuir com a descentralização da assistência e ampliação do acesso aos serviços de diagnóstico precoce em todas as regiões do estado.
Confira os locais da Carreta:
Carreta 1 – Cabo de Santo Agostinho (03/11 a 08/11)
Local: Ponte dos Carvalhos (Pátio do Mestre Dié)
Carreta 2 – Vicência (03/11 a 08/11)
Local: Rua Oliveira Estelita, 34 (próx. ao Fórum e Cartório)
Carreta 3 – Agrestina (03/11 a 06/11)
Local: Praça Padre Cícero (ao lado da Matriz – Rua Capitão Cadete)
Carreta 3 – Ibirajuba (06/11 a 08/11)
Local: Praça José Inácio de Sobral, Centro (em frente à Secretaria de Agricultura)
Carreta 4 – Afrânio (01/11 a 05/11)
Local: Pátio de Eventos e Feira Livre Mestre Alexandre