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Conscientização Outubro Rosa: SES-PE promove ações com a Carreta da Mulher Pernambucana A programação está prevista para ocorrer em Petrolina, Jardim São Paulo, Coque e Cordeiro

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) deu início, nesta sexta-feira (2), às atividades em alusão ao Outubro Rosa, com uma programação especial realizada pela Carreta da Mulher Pernambucana.

O roteiro começou simultaneamente nas quatro unidades espalhadas pelo Estado, que estão em Petrolina, no Sertão do São Francisco, e em Jardim São Paulo, Coque e Cordeiro, no Recife.

Programação

A ação contou com momentos educativos conduzidos pelas equipes de enfermagem e médica, abordando temas como conhecimento das mamas, percepção de possíveis alterações, prevenção, sinais de alerta e a importância da realização e do acompanhamento dos exames.

Também houve o Quiz do Autocuidado, com perguntas sobre prevenção e saúde da mulher e sorteio de brindes, além do momento “Você Sendo Cuidada de Todas as Formas”, dedicado ao acolhimento, cuidado e bem-estar das pacientes.

“Começando o Outubro Rosa na Carreta da Mulher Pernambucana com mulheres que cuidam de outras mulheres. É uma ação que faz toda diferença porque faz toda a linha de cuidado do câncer de mama, até o resultado da biópsia e o encaminhamento. E é por isso que a gente celebra para valer o Outubro Rosa”, destacou a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti.

Diariamente, antes do início dos atendimentos, as equipes de enfermagem médica promoverão um momento educativo de aproximadamente 15 minutos, com orientações sobre autocuidado, prevenção, conhecimento das mamas, sinais de alerta e acompanhamento da saúde da mulher.

Em parceria com a Uninassau, também serão desenvolvidas ações de promoção à saúde, incluindo aferição da pressão arterial e verificação da glicemia.

Sobre a carreta

Carreta da mulher pernambucana fará parte da campanha de conscientização em outubro | Foto: SES-PE/Divulgação

A iniciativa integra o Programa Cuida PE Mulher e já percorreu os 184 municípios, alcançando mulheres de diferentes regiões do Estado.

Desde o início da Carreta até outubro de 2026, já foram realizados 144.149 atendimentos. Entre os serviços mais demandados estão os exames de mamografia, com 73.805 procedimentos realizados, seguidos das ultrassonografias das mamas (26.760), consultas com ginecologista (25.447) e exame citopatológico (6.762).

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