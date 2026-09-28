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Saúde Carreta da Mulher Pernambucana leva serviços de saúde ao Recife e ao Agreste nesta semana; veja onde Unidades móveis oferecem exames e consultas para prevenção e à identificação precoce dos cânceres de mama e do colo do útero

Após passar por todos os municípios do estado, a Carreta da Mulher Pernambucana estará presente para oferecer serviços de saúde no Recife e em Buíque, no Agreste, nesta semana.

As unidades móveis oferecem exames e consultas especializadas voltados principalmente à prevenção e à identificação precoce dos cânceres de mama e do colo do útero a partir desta segunda-feira (28).



Até a próxima quarta-feira (30), as carretas estarão disponíveis em Brasília Teimosa, na Zona Sul; em Jardim São Paulo, na Zona Oeste; e no Coque, na área central da capital pernambucana. Em Buíque, o serviço ocorre na Praça de Eventos, no Centro da cidade.

Para o atendimento na carreta, é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.

Alguns procedimentos, como biópsias, colposcopia e ultrassonografia, dependem de encaminhamento médico ou indicação de profissional de saúde, conforme os protocolos assistenciais.

Procedimentos, como biópsias, colposcopia e ultrassonografia, dependem de encaminhamento médico ou indicação do profissional de saúde. | Foto: SES/Divulgação

Os atendimentos em todos os locais ocorrem das 8h às 17h.

Confira os locais da Carreta da Mulher Pernambucana nesta semana:

Carreta 01 - Recife: de 28 a 30/9, na Avenida Brasília Formosa – Brasília Teimosa (Orla Brasília Teimosa);



de 28 a 30/9, na Avenida Brasília Formosa – Brasília Teimosa (Orla Brasília Teimosa); Carreta 02 - Recife: de 28 a 30/9, na Praça Salazar – Jardim São Paulo (Igreja Católica Jardim São Paulo);



de 28 a 30/9, na Praça Salazar – Jardim São Paulo (Igreja Católica Jardim São Paulo); Carreta 03 - Recife: de 28 a 30/9, na Avenida Central – Coque, ao lado do metrô Joana Bezerra;



de 28 a 30/9, na Avenida Central – Coque, ao lado do metrô Joana Bezerra; Carreta 04 - Buíque: de 28 a 30/9, na Rua José Magalhães França – Centro (Praça de Eventos).

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