Carreta da Mulher Pernambucana leva serviços de saúde ao Recife e ao Agreste nesta semana; veja onde
Unidades móveis oferecem exames e consultas para prevenção e à identificação precoce dos cânceres de mama e do colo do útero
Após passar por todos os municípios do estado, a Carreta da Mulher Pernambucana estará presente para oferecer serviços de saúde no Recife e em Buíque, no Agreste, nesta semana.
As unidades móveis oferecem exames e consultas especializadas voltados principalmente à prevenção e à identificação precoce dos cânceres de mama e do colo do útero a partir desta segunda-feira (28).
Até a próxima quarta-feira (30), as carretas estarão disponíveis em Brasília Teimosa, na Zona Sul; em Jardim São Paulo, na Zona Oeste; e no Coque, na área central da capital pernambucana. Em Buíque, o serviço ocorre na Praça de Eventos, no Centro da cidade.
Para o atendimento na carreta, é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.
Alguns procedimentos, como biópsias, colposcopia e ultrassonografia, dependem de encaminhamento médico ou indicação de profissional de saúde, conforme os protocolos assistenciais.
Os atendimentos em todos os locais ocorrem das 8h às 17h.
Confira os locais da Carreta da Mulher Pernambucana nesta semana:
- Carreta 01 - Recife: de 28 a 30/9, na Avenida Brasília Formosa – Brasília Teimosa (Orla Brasília Teimosa);
- Carreta 02 - Recife: de 28 a 30/9, na Praça Salazar – Jardim São Paulo (Igreja Católica Jardim São Paulo);
- Carreta 03 - Recife: de 28 a 30/9, na Avenida Central – Coque, ao lado do metrô Joana Bezerra;
- Carreta 04 - Buíque: de 28 a 30/9, na Rua José Magalhães França – Centro (Praça de Eventos).