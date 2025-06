A- A+

Saúde da mulher Carreta da Mulher Pernambucana realiza atendimentos gratuitos em Olinda, até 5 de julho O objetivo é ampliar o acesso das mulheres aos serviços especializados de saúde, com foco no diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero

A Carreta da Mulher Pernambucana chega à Olinda e estará disponível no bairro de Rio Doce, entre a segunda-feira (30) e o sábado (5). Os atendimentos médicos serão realizados das 8h às 17h, em frente ao tradicional Estádio Grito da República, localizado no corredor da Avenida Brasil.

A ação integra as iniciativas do Programa Cuida PE, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), em parceria com a Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

O objetivo é ampliar o acesso das mulheres aos serviços especializados de saúde, com foco no diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.

Carreta da Mulher Pernambucana

Durante os seis dias de atividade, a unidade ofertará diversos atendimentos para mulheres reguladas via Central de Regulação e Gerência Regional de Saúde (Geres). Serão ofertados exames de mamografia para mulheres com idade entre 50 e 69 anos, sem necessidade de requisição médica.

Pacientes fora desta faixa etária devem apresentar encaminhamento médico. Também serão atendidas mulheres com queixas de alterações nas mamas como presença de nódulos.

Também será oferecido ultrassom de mama para mulheres com requisição médica, além de colposcopia para aquelas com exames anteriores (como o Papanicolau ou o teste de HPV) que indiquem necessidade de avaliação do colo uterino.

A iniciativa tem sido bem recebida pela população local. Ana Cláudia, moradora de Rio Doce, contou que soube da ação pelas redes sociais e aproveitou a oportunidade para realizar uma ultrassonografia da mama e uma consulta com o clínico geral. Para ela, a carreta representa um acesso facilitado a serviços de saúde.

“É muito importante, porque diminui a espera. Eu mesma estou com uma ultrassonografia dessa marcada, passada pela médica, daí aproveitei e vim logo fazer aqui”, explicou.

Saúde da mulher

Outros serviços incluem biópsia de lesão de colo de útero, biópsia de nódulo de mama guiada por ultrassom e consulta ginecológica e com mastologista, que serão realizadas conforme a demanda regulada e a indicação clínica. Desde o dia do lançamento da Carreta da Mulher Pernambucana, em 29 de maio, já foram realizados mais de 1,8 mil atendimentos entre consultas e exames, fortalecendo a rede de atenção à saúde da mulher.

“É com grande alegria e expectativa que recebemos a Carreta da Mulher Pernambucana em Olinda. Esse serviço representa muito mais do que exames: significa levar diagnóstico precoce, acolhimento e esperança para nossas mulheres, sobretudo aquelas que têm mais dificuldade de acesso ao sistema público de saúde. É um importante passo na redução de filas, no fortalecimento da prevenção e no cuidado completo que cada mulher merece.”, destacou a secretária de Saúde de Olinda, Ana Callou.

A Carreta da Mulher Pernambucana é uma forma de fortalecer a rede estadual de saúde, levando o cuidado especializado para perto da casa das mulheres e das suas famílias. O compromisso é garantir acesso e cuidado, seguindo avançando. Além da passagem por Olinda, a iniciativa também estará oferecendo atendimentos em outros pontos do estado.

