Saúde Carreta da Mulher Pernambucana realiza mais de 3 mil atendimentos no primeiro mês de ação As Carretas estarão em Rio Doce, em Olinda; na Praça de Camaragibe, e no marco zero em Caruaru, no Agreste

A Carreta da Mulher Pernambucana completa seu primeiro mês de atendimento à população. As unidades móveis foram entregues pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), no último dia 29 de maio. Até o momento, foram realizados mais de 3 mil atendimentos, entre consultas e exames. Entre os serviços realizados estão: mamografia (1.473 exames), consultas ginecológicas (841 atendimentos) e ultrassonografia de mama (642 exames).

Entre os dias 30 de junho e 5 de julho, às unidades da Carreta da Mulher Pernambucana estarão em diferentes localidades. As Carretas estarão em Rio Doce, em Olinda; na Praça de Camaragibe, e no marco zero em Caruaru, no Agreste.

A carreta é equipada para oferecer mamografia, ultrassonografia de mama, teleconsulta com mastologista, consultas com ginecologista, colposcopia, punção da mama guiada por ultrassonografia e biópsia de lesão de colo de útero que serão realizadas conforme a demanda regulada e a indicação clínica. A equipe que compõe a Carreta faz, ainda, o trabalho de orientação sobre saúde da mulher.

A secretária de Saúde do Estado, Zilda Cavalcanti, reforça a importância da carreta para as mulheres pernambucanas.

“Estamos muito felizes com os resultados deste primeiro mês da Carreta. Já são mais de 3 mil atendimentos realizados, o que mostra que essa iniciativa do Governo do Estado está chegando a quem mais precisa. Ver mulheres que estavam há anos aguardando um exame, conseguirem atendimento perto de casa é muito gratificante. Esse é o nosso compromisso, de um governo de mulheres, de Raquel Lyra e Priscila Krause, ampliar o acesso à saúde, cuidar de quem precisa, sem deixar ninguém para trás”, disse a secretária.

Os atendimentos continuam priorizando as pacientes encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos municípios, com base no levantamento realizado pelas Gerências Regionais de Saúde (Geres) e pela Central de Regulação Estadual. Além disso, mulheres com idades entre 50 e 69 anos podem procurar diretamente a Carreta para realizar a mamografia, sem necessidade de encaminhamento médico.



