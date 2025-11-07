Carreta do "Agora Tem Especialistas" chega ao Recife com foco na saúde da mulher
Unidade móvel do Ministério da Saúde oferecerá exames e consultas gratuitas no Pátio do Carmo até 7 de dezembro
A partir desta sexta-feira (7), o Pátio do Carmo, no bairro de Santo Antônio, recebe a carreta do programa federal “Agora Tem Especialistas”, que vai oferecer atendimentos gratuitos pelo SUS voltados à prevenção e diagnóstico precoce de doenças ginecológicas, como o câncer de mama e do colo do útero.
O equipamento, instalado pelo Ministério da Saúde, permanecerá no local até 7 de dezembro, funcionando de segunda a sábado, das 8h às 17h.
Ação fortalece rede de atenção à saúde da mulher
“É muito importante essa ação do Governo Federal, que garante cuidado completo, desde o exame e diagnóstico até a cirurgia. Serão 30 dias de atendimento no Pátio do Carmo”, explicou o prefeito João Campos.
A carreta atenderá mulheres reguladas pela rede municipal de saúde, com prioridade para pacientes da fila do SUS Recife. A expectativa é de 60 atendimentos diários, reduzindo o tempo de espera e fortalecendo a rede de atenção especializada.
Estrutura moderna e atendimento humanizado
Equipada com consultórios climatizados, sala de esterilização e área de acolhimento, a unidade oferece mamografias, colposcopias, ultrassonografias, exames preventivos e biópsias.
“Serão mais de 60 atendimentos por dia, com navegação do cuidado para garantir o acompanhamento integral das pacientes”, explicou Mozart Sales, secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde.
“Essa ação amplia o acesso e reduz o tempo de espera por atendimento especializado”, destacou Luciana Albuquerque, secretária de Saúde do Recife.
Parcerias com hospitais públicos e privados
Além da carreta, o programa inclui mutirões e parcerias com hospitais privados. Em Recife, participam o Hospital do Hapvida Ariano Suassuna, o IMIP e o Hospital Santo Amaro, permitindo que as instituições troquem dívidas com a União por atendimentos realizados via SUS.
“É uma forma de alcançar mais regiões e fortalecer o atendimento à população”, disse o prefeito João Campos.
Atendimentos já beneficiam população
A doméstica Silvana Ferreira, de 55 anos, comemorou a iniciativa.
“A mulher tem que se prevenir contra o câncer. Esse mutirão ajuda todas nós que não temos recursos.”
A moradora Mônica Marques, de 49 anos, também elogiou o programa após atendimento no hospital parceiro.
“Fui muito bem atendida e estou muito feliz. Só tenho a agradecer.”
Com informações da assessoria