Consultas Carreta do "Agora Tem Especialistas" chega ao Recife com foco na saúde da mulher Unidade móvel do Ministério da Saúde oferecerá exames e consultas gratuitas no Pátio do Carmo até 7 de dezembro

A partir desta sexta-feira (7), o Pátio do Carmo, no bairro de Santo Antônio, recebe a carreta do programa federal “Agora Tem Especialistas”, que vai oferecer atendimentos gratuitos pelo SUS voltados à prevenção e diagnóstico precoce de doenças ginecológicas, como o câncer de mama e do colo do útero.

O equipamento, instalado pelo Ministério da Saúde, permanecerá no local até 7 de dezembro, funcionando de segunda a sábado, das 8h às 17h.

Ação fortalece rede de atenção à saúde da mulher

“É muito importante essa ação do Governo Federal, que garante cuidado completo, desde o exame e diagnóstico até a cirurgia. Serão 30 dias de atendimento no Pátio do Carmo”, explicou o prefeito João Campos.

A carreta atenderá mulheres reguladas pela rede municipal de saúde, com prioridade para pacientes da fila do SUS Recife. A expectativa é de 60 atendimentos diários, reduzindo o tempo de espera e fortalecendo a rede de atenção especializada.

Estrutura moderna e atendimento humanizado

Equipada com consultórios climatizados, sala de esterilização e área de acolhimento, a unidade oferece mamografias, colposcopias, ultrassonografias, exames preventivos e biópsias.

“Serão mais de 60 atendimentos por dia, com navegação do cuidado para garantir o acompanhamento integral das pacientes”, explicou Mozart Sales, secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde.

“Essa ação amplia o acesso e reduz o tempo de espera por atendimento especializado”, destacou Luciana Albuquerque, secretária de Saúde do Recife.

Parcerias com hospitais públicos e privados

Além da carreta, o programa inclui mutirões e parcerias com hospitais privados. Em Recife, participam o Hospital do Hapvida Ariano Suassuna, o IMIP e o Hospital Santo Amaro, permitindo que as instituições troquem dívidas com a União por atendimentos realizados via SUS.

“É uma forma de alcançar mais regiões e fortalecer o atendimento à população”, disse o prefeito João Campos.

Atendimentos já beneficiam população

A doméstica Silvana Ferreira, de 55 anos, comemorou a iniciativa.

“A mulher tem que se prevenir contra o câncer. Esse mutirão ajuda todas nós que não temos recursos.”

A moradora Mônica Marques, de 49 anos, também elogiou o programa após atendimento no hospital parceiro.

“Fui muito bem atendida e estou muito feliz. Só tenho a agradecer.”

Com informações da assessoria

